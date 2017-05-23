〈中部〉再生紙做拖鞋 大葉學生奪國際設計金獎

2017-05-23

〔記者顏宏駿／大村報導〕大葉大學設藝學院碩士生陳沂含，從穿拖鞋找到創作的靈感，利用３Ｄ繪圖與鞋類設計，開發可換鞋底的「再生紙拖鞋」，日前獲美國IDA國際設計大獎永續發展設計金獎及榮譽獎。

陳沂含指出，穿拖鞋可以做「很潮」，也可以做很耐用或是很環保，她經從逛鞋找鞋，再回到實驗室，再問同學或朋友穿拖鞋的主要考量，於是漸漸聚焦在「環保」和「耐用」，最後以回收紙紙漿做成「再生紙拖鞋」，讓鞋底是可以替換，一方面讓拖鞋更耐用，使用者可以把鞋底分成外出用跟室內用，一雙拖鞋同時具備兩雙鞋的功能，減少鞋子占用鞋櫃空間的問題。

她表示，「再生紙拖鞋」適用觀光飯店，因設計特殊，可把地方元素，加入紙漿中，讓紙拖鞋成為旅客想帶回家的紀念品。目前她服務的德廣數位設計已取得鞋底分離專利，「再生紙拖鞋」也獲得鞋技中心支援，即將進入打樣階段，順利的話，今年產品就能上市。