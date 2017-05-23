〈中部〉北港溪河床便道 國姓盼延長

2017-05-23

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣政府現於仁愛鄉北港溪上游進行疏浚與砂石外運，因北港溪河床便道長度不足，砂石車仍須行駛國姓鄉柑林、福龜村的平面道路，影響交通與環境，鄉代會要求縣府延長河床便道以減少民怨，縣府工務處則表示，便道延長須經私有地，近期將召開協調會，希望順利承租土地來開設便道。

北港溪流經仁愛、國姓鄉，長年來多次天災導致上游嚴重淤積，近幾年由縣府向水利署第三河川局申請於仁愛鄉互助、新生村的北港溪河段辦理疏浚，估計一年清淤卅萬立方公尺土石，疏浚計畫預計至明年底。

為避免影響沿線村落的交通、環境，縣府施設了北港溪河床便道，包括仁愛鄉新生、互助村及國姓鄉北港、石門、大石、國姓村，砂石車均已行駛河床便道，但便道只施設至投一三三線國姓橋前，砂石車就得行駛柑林、福龜村的投一三三、台十四線等平面道路，業者雖加強砂石車輪胎及路面清洗，村民還是備感困擾，向鄉代會陳情，建議能延長河床便道。

縣府工程處表示，先前已會勘評估河床便道在台十四線過柑林隧道後銜接延長，目前最大的問題是牽涉私有地，縣府須向地主承租，土地租金還要進一步協調，希望公所、鄉代會能協助取得土地。