| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉北港溪河床便道 國姓盼延長

2017-05-23

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣政府現於仁愛鄉北港溪上游進行疏浚與砂石外運，因北港溪河床便道長度不足，砂石車仍須行駛國姓鄉柑林、福龜村的平面道路，影響交通與環境，鄉代會要求縣府延長河床便道以減少民怨，縣府工務處則表示，便道延長須經私有地，近期將召開協調會，希望順利承租土地來開設便道。

北港溪流經仁愛、國姓鄉，長年來多次天災導致上游嚴重淤積，近幾年由縣府向水利署第三河川局申請於仁愛鄉互助、新生村的北港溪河段辦理疏浚，估計一年清淤卅萬立方公尺土石，疏浚計畫預計至明年底。

為避免影響沿線村落的交通、環境，縣府施設了北港溪河床便道，包括仁愛鄉新生、互助村及國姓鄉北港、石門、大石、國姓村，砂石車均已行駛河床便道，但便道只施設至投一三三線國姓橋前，砂石車就得行駛柑林、福龜村的投一三三、台十四線等平面道路，業者雖加強砂石車輪胎及路面清洗，村民還是備感困擾，向鄉代會陳情，建議能延長河床便道。

縣府工程處表示，先前已會勘評估河床便道在台十四線過柑林隧道後銜接延長，目前最大的問題是牽涉私有地，縣府須向地主承租，土地租金還要進一步協調，希望公所、鄉代會能協助取得土地。

廣告
  • 國姓鄉民希望砂石車行駛的北港溪河床臨時便道能延長。（記者佟振國攝）

    國姓鄉民希望砂石車行駛的北港溪河床臨時便道能延長。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
嘉縣國中學生 跌破萬人

少子化的衝擊在嘉義縣特別明顯！嘉義縣今年（一○六學年度）國中學生總數，首度跌破一萬人，只剩下九千七百八十七人，比去年減少了九百七十人，國一新生數則是少了一百七十二人。縣府教育處統計，全縣廿六所國中，扣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈中部〉北港溪河床便道 國姓盼延長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.