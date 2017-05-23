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〈中部〉埔里面臨缺水 年底前建淨水廠

2017-05-23

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮民生用水主要靠鑿井取水，近幾年來氣候變遷，枯水期延長，導致供水逐年吃緊，今年度計畫在南環路旁鎮有地新建淨水廠及五千噸配水池，自來水公司埔里營運所表示，目前埔里地區備用水源依然短缺，未來將持續於大湳、水頭等里尋覓水源。

水井水位降低 乾涸時無法取水

埔里鎮約有八萬人口，每日自來水用水量約三萬噸，因地理環境特殊，民生用水都是開鑿深井取得，近幾年來氣候變化顯著，原本秋冬乾季加上春雨不足，枯水期延長，導致自來水井水位落差加大，嚴重乾旱時水位降低，甚至乾涸無法取水。

公所辦土地分割 供水公司建廠

自來水公司今年度計畫在南環路旁鎮有地，新設淨水廠及五千噸配水池，以改善水源短缺問題，因用地現有民眾承租栽種大量樹苗，租期到今年底，礙於工程經費也只能保留到今年底，公所計畫與鄰近二筆私有地辦理合併重分割，讓土地能供自來水公司使用，能在年底前完成新建淨水廠。

但鎮代會認為附近有近百戶的社區，目前只有簡易自來水，若再鑿井可能導致周邊地區水源不足，要求公所只能同意鎮有地新設淨水廠及配水池，避免再鑿井取水。

自來水公司埔里營運所則表示，目前埔里地區的備用水源仍然不足，除了南環路淨水廠及配水池，未來將持續尋覓適當水源，包括大湳、水頭等里須新設水井，用地取得作業大致完成。

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  • 自來水公司埔里營運所計畫在南環路旁鎮有地新設淨水廠及五千噸配水池。 （記者佟振國攝）

    自來水公司埔里營運所計畫在南環路旁鎮有地新設淨水廠及五千噸配水池。 （記者佟振國攝）

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