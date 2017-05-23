〈中部〉埔里面臨缺水 年底前建淨水廠
2017-05-23
〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮民生用水主要靠鑿井取水，近幾年來氣候變遷，枯水期延長，導致供水逐年吃緊，今年度計畫在南環路旁鎮有地新建淨水廠及五千噸配水池，自來水公司埔里營運所表示，目前埔里地區備用水源依然短缺，未來將持續於大湳、水頭等里尋覓水源。
水井水位降低 乾涸時無法取水
埔里鎮約有八萬人口，每日自來水用水量約三萬噸，因地理環境特殊，民生用水都是開鑿深井取得，近幾年來氣候變化顯著，原本秋冬乾季加上春雨不足，枯水期延長，導致自來水井水位落差加大，嚴重乾旱時水位降低，甚至乾涸無法取水。
公所辦土地分割 供水公司建廠
自來水公司今年度計畫在南環路旁鎮有地，新設淨水廠及五千噸配水池，以改善水源短缺問題，因用地現有民眾承租栽種大量樹苗，租期到今年底，礙於工程經費也只能保留到今年底，公所計畫與鄰近二筆私有地辦理合併重分割，讓土地能供自來水公司使用，能在年底前完成新建淨水廠。
但鎮代會認為附近有近百戶的社區，目前只有簡易自來水，若再鑿井可能導致周邊地區水源不足，要求公所只能同意鎮有地新設淨水廠及配水池，避免再鑿井取水。
自來水公司埔里營運所則表示，目前埔里地區的備用水源仍然不足，除了南環路淨水廠及配水池，未來將持續尋覓適當水源，包括大湳、水頭等里須新設水井，用地取得作業大致完成。
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