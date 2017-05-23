〈中部〉家佈置像拍片場 復古憶童年
2017-05-23
〔記者陳燦坤／北港報導〕北港民眾劉玉鳳新添購的屋子雖有不少門窗，卻都是裝飾用，劉玉鳳想找回小時候中山路繁華的記憶，便雇工運用老屋子拆下的木料，在牆上裝釘復古風的門窗，但老屋留下防空洞卻是真的。
走進劉玉鳳剛整修好的老屋子，許多民眾還一度誤以為是拍攝一九四○年代的片場，牆上掛著「三民主義統一中國」標語，播放黑膠唱片老歌，客廳門、窗也是復古造型，卻打不開，原來是屋主劉玉鳳想找回童年回憶，刻意將客廳佈置成懷舊氣息。
最特殊的是這座老屋子過去是街上的洋房，但保留不少木造裝潢，經時間淬煉，這些木料反而散發出一股迷人的氣味，劉玉鳳捨不得丟掉，便與木工師父商量將這批木料再利用，裝釘成復古的門窗。
劉玉鳳認為這條中山路不僅蘊藏北港記憶，還有不少有趣的故事也繼續在中山路兩側的屋子流傳，如同這棟已經六十年的老屋子，尚保留一個防空洞，見證了當時台灣大環境局勢。
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