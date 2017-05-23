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〈中部〉嘉縣國中學生 跌破萬人

2017-05-23

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕少子化的衝擊在嘉義縣特別明顯！嘉義縣今年（一○六學年度）國中學生總數，首度跌破一萬人，只剩下九千七百八十七人，比去年減少了九百七十人，國一新生數則是少了一百七十二人。

縣府教育處統計，全縣廿六所國中，扣除去年新設立的豐山實驗教育學校國中部，只有永慶高中國中部增加三位學生，是唯一成長者，學生數流失最多的是嘉義縣第一大校民雄國中，一口氣減少一百五十四人，其次是第二大校新港國中九十六人，新港國中由於減幅低於民雄國中，新學年開始，學生數將以一千二百四十二人躍居全縣第一大校，民雄國中以一千二百廿二人屈居第二，這兩所學校也是全縣唯二的千人大校。

教育處長王建龍表示，新的學年，全縣減班廿三班，以民雄國中六班最多，東石國中三班居次，新港國中唯持現狀，並未減班。由於學生數年年大幅衰退已是趨勢，嘉義縣這幾年並未辦理國中教師甄試，即使年年減班，並沒有超額教師問題。

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嘉縣國中學生 跌破萬人

少子化的衝擊在嘉義縣特別明顯！嘉義縣今年（一○六學年度）國中學生總數，首度跌破一萬人，只剩下九千七百八十七人，比去年減少了九百七十人，國一新生數則是少了一百七十二人。縣府教育處統計，全縣廿六所國中，扣…

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