〈中部〉《嘉義實在講》國民黨壺內風暴欲噴

2017-05-23

國民黨票選出新任黨主席，黨政歷練豐富的前副總統吳敦義，一舉衝破過半得票率門檻獲勝，他是高齡老派政治人物，此役締造個人從政生涯高峰，各界祝福他領導國民黨振衰起敝、促進我國政黨政治等，卻也難掩憂慮。

國民黨曾有百萬黨員，這次選前合格黨員規模減半，剩約四十八萬人，吳敦義僅為十四萬餘票低空勝選的黨魁，黨內民意基礎遠遜前人；國民黨已無中央執政，國會席次、主政縣市都屬少數，是完全在野的政黨，吳可揮灑的能量與空間充滿侷限。

台灣跟中國之間，不論國家的或政黨的關係，中共政權一貫欺小亂大，吳敦義身為台灣最大在野黨準當家者，甘套「九二共識、一中各表」窠臼，暴露因循、輸誠氣習，不見突破、開創性格，恐難脫對內杯葛公義改革、對外遭阿共仔吃死死。

吳敦義上任，黨務就會蓬勃，黨員就會團結？除藍營資深幹部不敢作此想，另有政壇人士推測，吳必對黨務人事「拆柱」另立、論功封賞，以站穩黨政腳跟，若此，譬如嘉義市、縣選前「挺柱」人馬，特別是身兼高階黨職或陣營發言人者，布局角逐地方首長的前景變數增加，藍營又缺新秀，老將不無可能評估再戰，國民黨茶壺內的風暴滾滾欲噴。（記者陳璟民）