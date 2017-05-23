〈中部〉大平霧輕軌工程 最快7月啟動規劃

2017-05-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部補助大平霧輕軌可行性評估經費，但市府自籌款又被刪，市議員張玉嬿昨天在議會要求市府早日確定路線和經費，免得補助款被收回；交通局長王義川表示，六月追加預算若過，七月啟動規劃，預定太平區走南北向和大里、北屯形成環狀路網。

交通局：盼6月追加預算能通過

市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠昨天在交通業務質詢指出，去年底大平霧輕軌捷運可行性研究委辦費一千萬元被議會刪除，今年三月經立委何欣純協助，交通部同意補助七百八十萬元，但日前市議會臨時會又將市府自籌款二百二十萬元刪除，致規劃付之闕如。

張玉嬿又指出，太平區人口是中市第四多，但路很小，大眾運輸路網比原市區差很多，捷運串聯市區和區有急迫性，但中央補助款只到年底就要被收回，市府應加速進行，精準評估預定路線，不應再拖。

蔡雅玲和謝志忠也說，捷運藍線延伸到太平的可行性研究和捷運綠線延伸至大坑，市府都應做好萬全準備、全力以赴，積極爭取納入行政院前瞻建設計畫。

王義川回應說，預定路線初步規劃自捷運綠線大慶站，行經大里德芳南路，沿旱溪往北，經太平再轉至北屯，與綠線形成環狀路網；至於以台中車站經太平中山路的另條預定路線，因路幅窄，不再列入考慮。市府已尋求議會支持，盼六月通過追加預算，七月即可加速啟動可行性研究。