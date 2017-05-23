| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建

2017-05-23

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府在水湳經貿園區規劃水湳轉運中心，交通局長王義川廿二日答覆市議員陳淑華、曾朝榮質詢時表示，轉運中心的轉運站與商辦共同ＢＯＴ案的政策轉變，市府將先自建轉運站，預估經費四十億元，商辦部分再另外以ＢＯＴ招商，雙軌並行，縮短期程，預計明年動工。

預計明年動工 商辦部分再行招商

陳淑華說，前市府編列一億元要蓋臨時水湳轉運中心，市長林佳龍前年宣示要把轉運中心規劃得更加完善，除了擴大為「客運城」外，並且擬採ＢＯＴ招商，但四年多來仍原地踏步沒進度。市府不應任由時間浪費，讓交通陷入泥淖，應立即啟動自辦開發轉運中心。

客運城ＢＯＴ 4年多來無進展

曾朝榮表示，政府進行重大建設總是信誓旦旦，但是民間對政府的ＢＯＴ案無法信賴，像是會展中心最終成為秋紅谷，顯示企業對政府的行政沒信心，太多法令約束應儘快解決，才能順利招標；而捷運綠線總經費五、六百億元，但相關配套不足，像中清轉運站、天津路轉運站等投資遙遙無期，投資誘因不足、土地成本高等都是投資者及民眾的疑慮。

王義川說，轉運中心包括一座轉運站、一棟商辦大樓，原計畫一起ＢＯＴ招商，但廠商投資金額高達一百三十億元，基於經濟效益考量而裹足不前，市府經過評估，決定先自建轉運大樓，預估經費四十億元，商辦部分再另外以ＢＯＴ招商，雙軌並行，縮短期程。

市府：考量經濟效益 業者裹足不前

王義川強調，市府目前規劃八大轉運站，包括大甲、沙鹿、霧峰、台中火車站、水湳、豐原、烏日、朝馬；其中，火車站轉運中心明年啟用，豐原、水湳明年動工，大甲、沙鹿、霧峰積極規劃中，烏日則將配合捷運綠線通車後，整合高鐵站客運轉運站及台鐵新烏日站前廣場候車設施，進行整體人車動線及候車設施優化作業，並改善與市區間的公路轉乘服務。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
嘉縣國中學生 跌破萬人

少子化的衝擊在嘉義縣特別明顯！嘉義縣今年（一○六學年度）國中學生總數，首度跌破一萬人，只剩下九千七百八十七人，比去年減少了九百七十人，國一新生數則是少了一百七十二人。縣府教育處統計，全縣廿六所國中，扣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈中部〉水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.