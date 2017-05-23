〈中部〉水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府在水湳經貿園區規劃水湳轉運中心，交通局長王義川廿二日答覆市議員陳淑華、曾朝榮質詢時表示，轉運中心的轉運站與商辦共同ＢＯＴ案的政策轉變，市府將先自建轉運站，預估經費四十億元，商辦部分再另外以ＢＯＴ招商，雙軌並行，縮短期程，預計明年動工。
預計明年動工 商辦部分再行招商
陳淑華說，前市府編列一億元要蓋臨時水湳轉運中心，市長林佳龍前年宣示要把轉運中心規劃得更加完善，除了擴大為「客運城」外，並且擬採ＢＯＴ招商，但四年多來仍原地踏步沒進度。市府不應任由時間浪費，讓交通陷入泥淖，應立即啟動自辦開發轉運中心。
客運城ＢＯＴ 4年多來無進展
曾朝榮表示，政府進行重大建設總是信誓旦旦，但是民間對政府的ＢＯＴ案無法信賴，像是會展中心最終成為秋紅谷，顯示企業對政府的行政沒信心，太多法令約束應儘快解決，才能順利招標；而捷運綠線總經費五、六百億元，但相關配套不足，像中清轉運站、天津路轉運站等投資遙遙無期，投資誘因不足、土地成本高等都是投資者及民眾的疑慮。
王義川說，轉運中心包括一座轉運站、一棟商辦大樓，原計畫一起ＢＯＴ招商，但廠商投資金額高達一百三十億元，基於經濟效益考量而裹足不前，市府經過評估，決定先自建轉運大樓，預估經費四十億元，商辦部分再另外以ＢＯＴ招商，雙軌並行，縮短期程。
市府：考量經濟效益 業者裹足不前
王義川強調，市府目前規劃八大轉運站，包括大甲、沙鹿、霧峰、台中火車站、水湳、豐原、烏日、朝馬；其中，火車站轉運中心明年啟用，豐原、水湳明年動工，大甲、沙鹿、霧峰積極規劃中，烏日則將配合捷運綠線通車後，整合高鐵站客運轉運站及台鐵新烏日站前廣場候車設施，進行整體人車動線及候車設施優化作業，並改善與市區間的公路轉乘服務。
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標題：〈中部〉水湳轉運大樓 台中市府籌40億自建
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