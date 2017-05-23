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〈中部〉南投無醫學中心 議員促縣府爭設

2017-05-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣沒有大型醫院，車禍意外重傷或急重症患者，經轉送到台中、彰化醫學中心，往往延誤救治，縣議員黃文君等人力促縣府爭取縣內設置教學醫院級以上的大型醫院。另縣內空氣污染嚴重，議員也建議發文中央，停止台中火力發電廠。

包括黃文君、張維華、曾振炎等縣議員指出，南投縣幅員遼闊，縣內卻沒有大型醫院，一旦發生嚴重意外或是急重症，都得轉送到台中市或彰化的醫學中心開刀，但因路途遠，有時因而錯過救治時間。

議員們要求縣府努力爭取設置大型醫院，張維華則建議，若無法爭取到大型醫學中心到縣內設醫院，不妨考慮部立南投醫院另覓大面積的土地，讓在地醫院升級擴大。

縣長林明溱回應，會繼續努力爭取大型醫院設置，而部立南投醫院擴大升級也是不錯的建議，目前的因應做法則是偏遠衛生所請台中市醫學中心的專科醫師駐診。

空氣污染也是昨日議會質詢的重點，蔡宗智、洪明科、簡賜勝、曾振炎、張維華等議員共同指出，南投市彰南路有不肖業者，在深夜偷排廢氣，鄰近地區居民在家中就會聞到臭味，希望縣長拚觀光的同時也注意空氣汙染問題。

縣府環保局長方信雄表示，已要求違規業者裝置設備以監控廢氣排放量，勸導期將開出十萬元罰單，若廠商再無改善，可依法開出最高一百萬元的罰單。

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  • 南投縣議員黃文君指南投縣內沒醫學中心，急重症或嚴重意外，都得轉送外縣市的醫學中心。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣議員黃文君指南投縣內沒醫學中心，急重症或嚴重意外，都得轉送外縣市的醫學中心。（記者陳鳳麗攝）

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