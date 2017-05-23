〈中部〉老人臥病在床 長青卡遭冒刷搭車
已觸犯刑法詐欺罪嫌
〔記者張聰秋／彰化報導〕目前彰化縣府發給六十五歲以上長者每人每月一千元額度，可以免費搭乘縣內客運公車的長青卡，但坊間竟傳出，有持卡者臥病在床，無法外出搭乘，其長青卡竟疑遭冒用，並有搭車刷卡記錄，這已觸犯刑法的詐欺罪嫌。
彰化縣議員蕭文雄昨在議會質詢指出，長青卡的立意良好，卻傳出遭人冒用、頂替，讓美意盡失，公帑無故浪費，要求縣府必須全面檢討。針對此事，社會處長黃淑娟表示，卡片有個人彩色照片和身分證字號辨識身分，遭冒用的機率很少，已要求客運公司加強審核，若查出有卡片遭盜刷或冒用時，客運業者要被連帶裁罰。
查出違規刷卡 共18件
社會處統計，從一○四年八月起，已查出違規刷卡使用而遭停卡半年共計十八件，到昨天為止，尚有六件還在半年停卡期中。黃淑娟指出，為避免社福政策被濫用，已要求客運公司加強過濾審核，把冒用風險儘量再降低，而卡片上有使用者的彩色照片，司機憑照片分辨搭乘者性別和年齡，應該不難。
不過，百密仍有一疏，難免有漏網之魚，社會處定期和不定期查核客運公司，發現刷卡過卡有異常使用狀況，以及沒有依照規定核備，到今年來已對客運公司開罰四十七萬七千多元。目前，彰化縣讓六十五歲以上長者持卡免費搭客運，有兩種卡別分別是長青國民旅遊卡和長青幸福卡，每人每月免費搭乘縣內客運公車的費用一千元，即使整月未使用或到月底仍有剩餘，隔月一日歸零重新以一千元額度計算。
黃淑娟說，多數使用者到了月底都還有額度未用完，編列七千餘萬元經費仍有剩，為鼓勵並方便長者搭乘，未來擬再開放彰化直駛溪頭、員林直駛溪頭、田中高鐵站到溪州公園。
工務處長林漢斌說，縣府補助縣內客運公司二○七八萬，採購十二台全新車輛，分散在三條新增路線，路權大致規劃完成，就差新車到位，擬六月七日召開彰化縣轄公車審議委員會，即可確定啟用時間，順利的話，今年年底可行駛溪頭直達線，取代目前還要到台中高鐵轉車的不便。
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標題：〈中部〉老人臥病在床 長青卡遭冒刷搭車
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