〈中部〉垂楊路僅存的楊柳樹 長出新葉
2017-05-23
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市垂楊路最後一棵楊柳樹，曾遭受病蟲害侵襲，去年還受到梅姬颱風強風吹垮，樹幹折斷成兩半，不過楊柳樹展現堅韌生命力，同時病蟲害防治有成，殘枝近日又重新長出柳葉。
市府建設處副處長黃世賢昨現勘。他說，前年該棵楊柳樹經嘉義大學教授診斷，已有白蟻築巢、蛀蝕，樹幹出現孔洞腐朽情形，嚴重時甚至會造成折斷、倒下，於是設置支架支撐柳樹，並請專家醫治，去年梅姬颱風雖折損樹幹，但楊柳樹堅韌地活下來。
育英里長林峯輝說，早年垂楊路是中央排水溝，兩側種滿楊柳樹，但中央排水加蓋後，楊柳樹逐漸被黃金風鈴木等取代，民國九十六年他便在嘉女前種了兩棵楊柳樹，後來只剩一棵，如有空間，他想再種幾株楊柳樹。
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