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〈中部〉尿尿小童雕像 嘉市議員：缺乏在地連結

2017-05-23

〔記者王善嬿／嘉市報導〕比利時布魯塞爾尿尿小童聞名全球，嘉義市嘉義公園、東門圓環也有尿尿小童雕像，但從何而來？身世成謎。議員蔡文旭昨總質詢表示，嘉義市尿尿小童雖然是不少市民共同回憶，但缺乏與在地的連結與嘉義特色，如東門圓環曾發生林爽文圍攻諸羅城，十八位義士與靈犬護城的歷史事件，具嘉義代表性，建議市府公共藝術設置，應要與在地有所連結。

市長：認同用歷史說在地故事

市長涂醒哲表示，他認同用歷史說在地故事理念，要有地方性才能國際化，因尿尿小童也是許多市民共同回憶，會研議如何處理。

市府秘書長兼代理建設處長賴明煌說，推測嘉義公園尿尿小童大約設置了七十八年，研判為吸引民眾到公園遊玩，而選世界有名景點、童玩布置；東門圓環尿尿小童則於民國五十四年建造，曾被遷走又遷回來，現正施工重新塑造。

賴明煌表示，傳說中的比利時尿尿小童因澆熄敵軍火藥、守護布魯塞爾才設雕像紀念，與十八位義士與義犬護城的意義相近，東門圓環旁便有十九公廟，將與地方文史工作者討論，規劃設解說牌或編寫入鄉土教材，讓民眾明瞭對在地的意義。

存在近80年 也有議員盼妥善規劃

蔡文旭認為，如缺乏在地的城市意象，就會出現包括尿尿小童、岳飛銅像、自由女神像等，與嘉義「格格不入」的公共藝術，建議市府找出在地故事來打造，才具意義。議員陳幸枝、王美惠則說，嘉義人對尿尿小童有深厚印象，只要說四尊尿尿小童就知道指的是東門圓環，建議市府完善規劃，勢必可吸引更多觀光客到訪。

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  • 嘉義公園「尿尿小童」雕像，據市府推測已有七十八歲，但設置原因已經不可考。（記者王善嬿攝）

    嘉義公園「尿尿小童」雕像，據市府推測已有七十八歲，但設置原因已經不可考。（記者王善嬿攝）

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