〈南部〉4米長偽虎鯨 擱淺北門身亡

2017-05-22

死因待解剖查明

〔記者王涵平／北門報導〕北門區王爺港汕海邊昨天發現一隻擱淺死亡的鯨豚，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心教授王建平確認是偽虎鯨，死因則有待進一步解剖查明。

海巡署岸巡十一總隊昨天凌晨四點左右獲報，北門王爺港汕海邊有一隻擱淺鯨豚，立即通報台南市農業局保育科、中華鯨豚研究中心等相關單位到場了解。王建平檢視確認，擱淺偽虎鯨已死亡，身長近四公尺，而現場海浪大，唯恐偽虎鯨被沖走，在岸巡十一總隊官兵協助下，先拖離海域（見圖，記者王涵平翻攝）。

昨天偽虎鯨擱淺現場附近，也曾有大型抹香鯨擱淺死亡，目前抹香鯨標本留在雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心展覽，做為生態保育教學使用。

西南沿海雲嘉南地區北門、將軍、七股經常有鯨豚出沒，台南市生態保育學會理事長邱仁武也藉機呼籲民眾，愛護海洋生態環境，讓保育類鯨豚有順利生存空間。