〈南部〉白河蓮花季 「國宴級」料理迎賓
2017-05-22
主廚教做養生料理
〔記者王涵平／白河報導〕二○一七白河蓮花季開鑼，今年白河蓮田面積達三百五十公頃，是全台之冠，花況精彩可期，還邀請國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請全國鄉親來白河賞玩。
白河區公所昨天舉辦「臺南尚青．為荷來」蓮花季活動記者會，賴清德與各界人士參與啟動儀式，也為白河美食代言，授證給國宴主廚劉邦傳、楊光宗、鄭博文及台灣米師傅吳文宜等人，成立「白河轄內蓮子產業特色餐點顧問團」，透過「心蓮心鄉村特色餐點」為蓮子餐增添新思維和創意，讓遊客除了賞蓮外，還能品嚐養生創意料理。
官網可查即時花況
白河區公所今年也在官方網站設置「即時花況專區」，讓民眾掌握最新花況，方便安排賞遊行程，同時也持續舉辦白河蓮花季攝影比賽，透過影像行銷白河，六月一日起收件至七月卅一日，更新增「網路人氣獎」，希望吸引更多人參與。
集章可換取小禮物
區公所說，市府在白河區設置三處T-Bike租借點，還有六月三日「節能減碳蓮鄉新風情健走」活動、「大家藝起來—快閃藝文表演」活動、「瑞智拚頭殼大賽」及「蓮子餐特色料理研習」邀遊客同樂。「白河七淘趣集章換好禮」活動歡迎民眾至公所索取蓮花季集章DM，六月一日起在白河轄區消費，包括餐飲、旅宿、農特產品店或社區協會，集滿六個不同的店章，即可向區公所換取體驗小禮物，一人限親領一次一份，送完為止。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
綠將拚台南市長》女設後援會 男深耕基層
決定投入民進黨台南市市長初選的立委陳亭妃，昨天在下營成立第一個後援會，下營諧音台語「會贏」，到場相挺的台中市長林佳龍說，從下營出發，陳亭妃初選一定會贏，第一名的立委一定會做第一名的市長。至於其他有意角…
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉白河蓮花季 「國宴級」料理迎賓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分