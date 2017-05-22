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〈南部〉白河蓮花季 「國宴級」料理迎賓

2017-05-22

主廚教做養生料理

〔記者王涵平／白河報導〕二○一七白河蓮花季開鑼，今年白河蓮田面積達三百五十公頃，是全台之冠，花況精彩可期，還邀請國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請全國鄉親來白河賞玩。

白河區公所昨天舉辦「臺南尚青．為荷來」蓮花季活動記者會，賴清德與各界人士參與啟動儀式，也為白河美食代言，授證給國宴主廚劉邦傳、楊光宗、鄭博文及台灣米師傅吳文宜等人，成立「白河轄內蓮子產業特色餐點顧問團」，透過「心蓮心鄉村特色餐點」為蓮子餐增添新思維和創意，讓遊客除了賞蓮外，還能品嚐養生創意料理。

官網可查即時花況

白河區公所今年也在官方網站設置「即時花況專區」，讓民眾掌握最新花況，方便安排賞遊行程，同時也持續舉辦白河蓮花季攝影比賽，透過影像行銷白河，六月一日起收件至七月卅一日，更新增「網路人氣獎」，希望吸引更多人參與。

集章可換取小禮物

區公所說，市府在白河區設置三處T-Bike租借點，還有六月三日「節能減碳蓮鄉新風情健走」活動、「大家藝起來—快閃藝文表演」活動、「瑞智拚頭殼大賽」及「蓮子餐特色料理研習」邀遊客同樂。「白河七淘趣集章換好禮」活動歡迎民眾至公所索取蓮花季集章DM，六月一日起在白河轄區消費，包括餐飲、旅宿、農特產品店或社區協會，集滿六個不同的店章，即可向區公所換取體驗小禮物，一人限親領一次一份，送完為止。

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  • 今年的白河蓮花季請到國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請全國鄉親來白河賞蓮花、吃好料。（記者王涵平攝）

    今年的白河蓮花季請到國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請全國鄉親來白河賞蓮花、吃好料。（記者王涵平攝）

  • 2017樂活白河蓮花季開跑，蓮田廣達350公頃，是全台之冠，花況精彩可期。（記者王涵平攝）

    2017樂活白河蓮花季開跑，蓮田廣達350公頃，是全台之冠，花況精彩可期。（記者王涵平攝）

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標題：〈南部〉白河蓮花季 「國宴級」料理迎賓


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