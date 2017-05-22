〈南部〉台南》路跑強碰會考 延後起跑解圍

2017-05-22

〔記者王俊忠、蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕國中教育會考昨天中午在英文閱讀及聽力測驗後正式落幕，學生們步出試場，幾乎個個都如釋重負，神情愉悅，有的一起談笑風生，雀躍大叫「終於結束了」，吶喊紓壓，還相約出遊，逛街、看電影、吃東西，甚至要去游泳消暑。

而昨天會考正好碰上「史努比路跑」在安平漁港區舉行，有考生家長擔心影響考生進台南海事學校考場時間，經議員與市府緊急協調，路跑單位決定延後半小時開跑；通往台南海事學校考場的水景橋等周邊交通流量大，轄區警方也動員管制車輛分流，並未影響考生與家長進入考場時間。

進香團靜音 不放鞭炮

另外，為了避免廟會活動影響會考環境，市府在各考場共出動二百多名警力及環保局、消防局、民政局、區公所等共五百多人，稽查十四場廟會，勸導一百四十七組進香團採「無噪音宗教活動」，勸導禁止施放鞭炮，以維護考場秩序。期間各區聯合稽查小組持續監控並回報狀況，各考場都無燃放鞭炮情形。未來市府會持續推動廟會活動優質化，也會繼續在各種考試加強執行，讓此政策可以真正落實。

違規共20件 提報處置

台南考區主辦學校家齊高中說，第二天會考有三名考生違規，分別是逾時作答、提早翻閱試題本與配戴電子智慧手環，合計兩天有五十九名考生申請補發准考證，二十名考生違規，並無重大舞弊違規，二十件違規事件將送交全國試務會討論處置。