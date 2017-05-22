〈南部〉弱視單親媽包愛心粽 家扶送幸福

2017-05-22

〔記者王涵平／佳里報導〕端午節粽價「漲」聲響起，北台南家扶中心佳里展愛志工隊昨天邀扶助家庭百名親子，合力包出四千多顆愛心粽，弱視單親媽蔡惠美更帶著女兒用心包粽，堅韌生命力感動志工，要將更多「家扶牌肉粽」的幸福滋味傳遞出去。

「粽葉飄香．佳展傳愛」昨天在北台南家扶中心佳里服務處舉行，佳展志工隊隊長郭雪勤說，活動已辦廿二年，透過網路社群及志工夥伴號召，短短兩天就募得所需食材，志工一早六點就開始準備，選米、挑粽葉、篩選食材，每個細節都不馬虎。

甫獲選家扶自強母親的蔡惠美，也帶著女兒家蓁從學甲來共襄盛舉。五十六歲的她罹糖尿病，懷孕期間引發視力病變，右眼幾近全盲，又因車禍數度進出醫院，卻始終保持樂觀，參與視障協會學習按摩技巧並考取證照，開設按摩小站謀生，最近因健康因素結束營業，但家扶辦活動時，她也設站服務受助家庭。

而女兒早產、輕微聽障，蔡惠美也一路陪伴，讓女兒順利考取國立女中，母女力抗困境展現的生命力，鼓舞許多人。