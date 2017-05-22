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〈南部〉台南》900學生「飢餓30」 捐款破40萬

2017-05-22

學生自辦揪「餓零一起」

〔記者蔡文居／台南報導〕齊飢再造奇蹟！台南市廿三所高中職聯合響應第廿八屆「飢餓三十」活動，學生們自己籌劃，號召一千六百名學生從前天中午起至昨天傍晚六點，同步體驗飢餓卅小時，省下餐費捐助世界各地的飢餓兒童，大夥兒積沙成塔，捐款破四十萬元。

台南市高中職聯合舉辦飢餓體驗已邁入第十一年，今年以「Together We Will『餓』零一起」為主題，在後甲國中聚集將近九百名同學，透過飢餓闖關活動、飢餓宣廣、社團表演等，互相加油打氣。

體驗活動都是由各校同學一手包辦，活動總召光華高中呂秉丞說，透過好幾個月的開會籌備，大家共同投入這次的飢餓體驗活動，也相信每個人都可以發揮影響力，幫助改善難民、身處糧食短缺與脆弱國家的孩子的現況。

23所高中職熱血響應

這次參加的廿三所高中職為光華高中、台南高工、土城高中、慈幼工商、新化高中、新營高中、新豐高中、曾文家商、台南高商、明達高中、長榮中學、瀛海中學、家齊高中、南大附中、慈濟高中、南寧高中、台南女中、大灣高中、聖功女中、新化高工、長榮女中、永仁高中、曾文農工。

昨天包括震旦集團互盛公司響應捐款十萬元，奇美醫院則派員為飢餓體驗的同學服務。

世界展望會南區辦事處主任陳雅玲說，第廿八屆飢餓三十勇士大會師將於七月十五、十六日在高雄、彰化及花蓮同步舉辦，高雄巨蛋場次號召一萬三千名勇士體驗飢餓卅小時，希望大家愛心響應人道救援行動，為貧困急難、飢餓的兒童帶來生命的希望。

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  • 台南市高中職學生自辦「飢餓30」體驗，23校、約900名同學共襄盛舉，省下餐費捐助挨餓孩子。（記者蔡文居攝）

    台南市高中職學生自辦「飢餓30」體驗，23校、約900名同學共襄盛舉，省下餐費捐助挨餓孩子。（記者蔡文居攝）

  • 年輕的學生體驗飢餓30小時，省下餐費捐助飢餓兒童，這次活動共捐款超過40萬元。（記者蔡文居攝）

    年輕的學生體驗飢餓30小時，省下餐費捐助飢餓兒童，這次活動共捐款超過40萬元。（記者蔡文居攝）

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