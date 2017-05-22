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〈南部〉國中會考英語閱讀提早出場 7件違規

2017-05-22

〔記者方志賢／高雄報導〕國中教育會考昨進行第二天，高雄有十九件違規，其中七件是英語閱讀考試開始後卅分鐘內，經糾正仍強行出場，依規定該科不予計分。

試場外也出現小狀況，岡山高中試場附近廟宇，提前歡慶端午，邀太鼓、國樂團表演，所幸及時發現制止，未影響考生。高雄高商試場前路面刨除工程，經協調停工，所幸試場離馬路約卅公尺，加上試場開冷氣門窗緊閉，並未接獲考生反映英聽考試受干擾。

國中教育會考昨第二天，第一節考自然科，第二節考英語閱讀，第三節考英語聽力。第一節缺考三百人、第二節缺考三○九人、第三節缺考四百四十四人。十九件違規事件中，英語閱讀有七件是提早出考場，依規定該科不予計分。其餘十二件違規是提早翻閱試題、提早作答或逾時作答，經制止後停止者；攜帶非應試用品進入試場者或手機及電子錶發出聲響者，分別扣該科一至二點。

高市教育局長范巽綠昨上午也到雄中試場巡視，感謝家長與老師陪考的辛勞。

國中教育會考成績通知單將於六月九日寄發，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生由高雄考區試務會（高雄中學）寄發。六月九日開放網路成績查詢。

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  • 國中教育會考結束，考生歡呼雀躍。 （記者方志賢攝）

    國中教育會考結束，考生歡呼雀躍。 （記者方志賢攝）

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