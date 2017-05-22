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〈南部〉三鳳中街封街綁粽 花媽捧場帶頭包

2017-05-22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄三鳳中街昨舉辦封街綁粽活動，吸引大批民眾參與，高雄市長陳菊專程到場並帶頭綁粽，邊綁邊笑說綁的「粒粒拉拉」。她同時呼籲民眾多來商圈逛逛、採買新鮮素材，嘗試親手包粽。

「粽愛您！濃情端午、真愛飄香」活動昨在三鳳中街登場，這是高市經濟發展局與三鳳中街連續第五年共同舉辦的端午活動。

高雄市長陳菊也連續五年參與，且數度帶頭包粽、綁粽，和現場民眾同歡，立委陳其邁、劉世芳、管碧玲、趙天麟也出席，體驗製作粽子的樂趣。

今年共有一百五十組、約四百餘民眾報名綁粽，主辦單位特別請來知名肉粽師傅貼身指導，讓民眾都能綁出美味好粽，有民眾綁完粽子後覺得很有趣，特別補充食材準備回家再做一回。

昨天適逢國中會考，三鳳中街管委會還特別安排市長陳菊揭開蒸籠高舉「祈福金包粽」，祝福考生們金榜題名。

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  • 三鳳中街昨舉辦封街綁粽，市長陳菊（前排左二）親自包粽。（記者王榮祥攝）

    三鳳中街昨舉辦封街綁粽，市長陳菊（前排左二）親自包粽。（記者王榮祥攝）

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