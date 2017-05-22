〈南部〉林園國小8童賣蛋募款 遠征丹麥機器人賽

2017-05-22

代表我國 與114隊競技

〔記者黃旭磊／高雄報導〕林園國小八名學生代表我國到丹麥參加FLL世界機器人大賽，今將與世界一百一十四支隊伍競技。

FLL世界機器人大賽從一九九九年起舉辦，十八年來聚集世界頂尖團隊，在專題研究報告、團隊營運報告、機器人程式與結構報告、機器人表現等四個項目競技，今年在丹麥Aarhus舉行，賽事期間為今（廿二）日到六月二日。

「帝寶雞舍」 拿下台灣冠軍

林園國小團隊以「為雞謀福利、讓雞生好蛋」為題設計雞舍機器人模組，擊敗全國五十四支隊伍拿下台灣冠軍，團隊有感於台灣市售雞蛋多來自格籠飼養雞隻，飼養環境欠佳，設計出最適合生長的雞舍機器人模組，外界稱「帝寶雞舍」。

由於欠缺出國經費近百萬元，團隊成員李逸程、蘇晏平、謝冠綦、吳念倚、李宗翰、林陞安、蔡亞真與梁育嘉行前還賣蛋募款，獲家長、地方企業及教育局等單位贊助。

林園國小校長張坤宏說，每一支隊伍要在短短的兩分半鐘內將場地任務破解，必須事先設計機器及撰寫程式，由兩位操作手上場操作，項目困難在於須在規定時間內完成所有任務，又要避免失誤，機器人穩定和速度都重要。

信心滿滿 2014曾奪世界冠軍

李逸程、蘇晏平和謝冠綦擔任攻擊手，每天花二到三小時練習英文，犧牲中午及晚上休息時間，假日從早練到晚，並在師長建議下調整雞舍積木模組，增加紅外線防天敵設施、糧食、水源供應系統，讓雞舍建置更完善。

李逸程說，經過幾個月測試，將狀態調整到最好，準備迎接各國好手挑戰，有信心在機器人項目拿下高分。

林園國小曾於二○一四年參加美國聖路易「2014 FIRST LEGOR League機器人大賽」，當年由家長縫製機器人布偶，交給學童到夜市叫賣，皇天不負苦心人，擊敗四十多國、八十多支隊伍，拿下「機器人表現」單項世界冠軍。