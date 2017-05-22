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〈南部〉擲10聖杯賞5萬 池上人搏運氣

2017-05-22

〔記者王秀亭／池上報導〕台東縣池上鄉保安宮昨天舉辦擲筊比賽，擲出十個聖杯就能領走五萬元獎金，吸引不少鄉民參加，不過，直到活動結束，幸運得主都未出現，最高僅擲出九個聖杯，領走一萬五千元；而四聖杯或零聖杯者也有一千元，得主近四十人，保安宮主委邱瑞臺說，神農大帝聖誕氣氛熱絡，大家高興最重要。

池上鄉親多半務農，每年神農大帝聖誕都會齊聚保安宮，神農大帝又稱五穀王，廟方提供五行湯圓、五行剉冰，讓民眾免費品嚐，擲筊也改為五行杯，贊助三百元香油錢就能參賽。

參賽者一次擲出「五行筊」，五個全部聖杯才能進入下一輪，再擲出五聖杯，就能拿走五萬元現金，九聖杯一萬五千元，八聖杯八千元，五到七聖杯兩千元，四或零聖杯一千元，二至三聖杯則只有一顆平安蛋。

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