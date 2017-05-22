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〈南部〉台東幸福住宅選屋 只剩84戶

2017-05-22

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣幸福住宅昨天「二度選屋」，三百戶平價幸福住宅，已有兩百一十六戶被挑走，建設處長吳慶榮說，預計六月中將通知剩餘四百多戶符合資格者抽順序籤，再辦理第三輪選屋。他也說，許多人擔心繳不起自備款，將在確定三百戶屋主後，再協助與銀行討論貸款，交屋前分期繳清即可。

幸福住宅基地位於台東市康樂火車站旁，以成本價幫助剛進社會的年輕與較弱勢族群購屋，訂有家戶年收入限制，分為二十、二十五、三十坪三種房型，售價在兩百三十萬到四百萬元出頭，預計六月底動工，明年底完工。

幸福住宅政策一推出，就有兩千七百多人預登記，審查後八百六十三人符合資格，最後公開抽籤選出三百戶正取、九十戶備取，正取戶第一輪選走一百八十二戶、昨天備取戶有三十四人到場挑選，一樓全部被選完，最後剩二至五樓共八十四戶。

吳慶榮說，許多正、備取戶最擔心的就是繳不出自備款，縣府必須先確定三百戶屋主，再協助與銀行洽談，希望提高貸款成數，讓自備款落在五十萬至七十萬元間，除了簽約時要先繳十萬元，其餘自備款則在交屋前付清，而貸款約為每個月一萬多元。

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