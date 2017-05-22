〈南部〉不賽龍舟尬竹筏 船老大三連霸
2017-05-22
〔記者王秀亭／台東報導〕台東今年沒有龍舟賽，只有竹筏賽，由池上鄉公所主辦的十二人制竹筏全國邀請賽，第一名獎金高達十萬元，吸引十六組隊伍參賽。池上鄉雖然派出富興、振興兩支種籽隊伍，想把冠軍留在台東，鹿野鄉巴拉雅拜部落也來勢洶洶，最後仍由來自高雄的「船老大」完成三連霸。
台東大坡池獨家 外軍踢館
早年池上居民著蓑衣、駕竹筏，在大坡池中刻苦捕魚生活，池上鄉公所體現昔日大坡池獨特人文景觀，在端午節前後推出竹筏季，三年前回復到端午節前舉辦，第一名獎金更提高到十萬元，第二、三名分別為五、三萬元，鄉長張堯城定調為全國各地龍舟賽的暖身賽，連續三年都有其他縣市龍舟高手參賽。
今年比賽時間和國中會考撞期，減少外縣市隊伍報名意願，由高雄龍舟協會一軍組成的「船老大」不缺席，另有花蓮縣兩隊，台東輕艇隊組成的「初生之犢」隊，以及才成軍一年就拿下去年花蓮龍舟賽冠軍的鹿野鄉巴拉雅拜部落強勢挑戰。
高雄龍舟會一軍 贏走10萬
昨天上午計時賽選出八強，下午兩兩捉對廝殺，爭取最後決賽資格，「船老大」完成三連霸，抱走十萬元獎金，「初生之犢」拿下第二名，第三名是地主富興隊，第四名巴拉雅拜元丞運動公司；振興隊、台東縣小英之友會、天公祖龍舟團、池上聯隊並列第五。
巴拉雅拜部落領隊王志偉說，竹筏吃水面積大，划槳槳葉小、長度長，穩定度低，難抓水，座位又不如龍舟舒適，考驗選手耐力、肌力與水感，難度更勝划龍舟！
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
綠將拚台南市長》女設後援會 男深耕基層
決定投入民進黨台南市市長初選的立委陳亭妃，昨天在下營成立第一個後援會，下營諧音台語「會贏」，到場相挺的台中市長林佳龍說，從下營出發，陳亭妃初選一定會贏，第一名的立委一定會做第一名的市長。至於其他有意角…
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉不賽龍舟尬竹筏 船老大三連霸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分