〈南部〉不賽龍舟尬竹筏 船老大三連霸

2017-05-22

〔記者王秀亭／台東報導〕台東今年沒有龍舟賽，只有竹筏賽，由池上鄉公所主辦的十二人制竹筏全國邀請賽，第一名獎金高達十萬元，吸引十六組隊伍參賽。池上鄉雖然派出富興、振興兩支種籽隊伍，想把冠軍留在台東，鹿野鄉巴拉雅拜部落也來勢洶洶，最後仍由來自高雄的「船老大」完成三連霸。

台東大坡池獨家 外軍踢館

早年池上居民著蓑衣、駕竹筏，在大坡池中刻苦捕魚生活，池上鄉公所體現昔日大坡池獨特人文景觀，在端午節前後推出竹筏季，三年前回復到端午節前舉辦，第一名獎金更提高到十萬元，第二、三名分別為五、三萬元，鄉長張堯城定調為全國各地龍舟賽的暖身賽，連續三年都有其他縣市龍舟高手參賽。

今年比賽時間和國中會考撞期，減少外縣市隊伍報名意願，由高雄龍舟協會一軍組成的「船老大」不缺席，另有花蓮縣兩隊，台東輕艇隊組成的「初生之犢」隊，以及才成軍一年就拿下去年花蓮龍舟賽冠軍的鹿野鄉巴拉雅拜部落強勢挑戰。

高雄龍舟會一軍 贏走10萬

昨天上午計時賽選出八強，下午兩兩捉對廝殺，爭取最後決賽資格，「船老大」完成三連霸，抱走十萬元獎金，「初生之犢」拿下第二名，第三名是地主富興隊，第四名巴拉雅拜元丞運動公司；振興隊、台東縣小英之友會、天公祖龍舟團、池上聯隊並列第五。

巴拉雅拜部落領隊王志偉說，竹筏吃水面積大，划槳槳葉小、長度長，穩定度低，難抓水，座位又不如龍舟舒適，考驗選手耐力、肌力與水感，難度更勝划龍舟！