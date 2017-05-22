〈南部〉老欉玉荷包減產 漲價3成

2017-05-22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔地區玉荷包多是較耐風雨的老欉荔枝樹，但因連續兩年遭遇強颱，產量仍少了近六成，今年產期也延後了兩週，目前平均價格每台斤一百五十元至兩百元，較往年高出三成。

在內埔種植玉荷包近二十年的果農宋鴻增說，內埔地區有許多樹齡超過一甲子的老欉荔枝樹，樹勢強壯，結出的果實特別香甜，往年約在母親節前後兩週就進入採收期，但到現在才開始陸續採收。

宋鴻增說，依過去經驗，每年五月二十日前後是玉荷包最佳採收期，過了五二○後就知道今年玉荷包會不會賺錢。今年品質風味不減，Ｑ彈肉質帶點酸甜滋味，但量少價揚，恐怕多少影響買氣。

農糧署南區分署長姚志旺說，今年各地玉荷包產期及產量都有延後及減產情形，但在農民用心照顧下，部份還能順利上市，呼籲消費者一起捧場，力挺台灣果農。