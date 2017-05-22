〈台北都會〉偷拆嘉禾新村？ 北市府：建築圖落差
〔記者陳紜甄、涂鉅旻／台北報導〕「嘉禾新村」是北市典型且具有特色的聯勤眷村，市長柯文哲原允諾全區保留，未料上任後，僅指定其中三棟作為歷史建物，其他的建物則面臨遭拆除的命運；都發局去年核可國防部申請「嘉禾新村」南區的拆除執照，軍方並在去年十二月開始施工拆除。但好勁稻工作室發現，國防部「偷拆一大塊」，超過都發局核可的範圍，痛批都發局沒有善盡監督的責任。
文資團體：市府沒監督
好勁稻工作室成員郁良溎指出，遭偷拆的範圍分別有，永春街一三一巷十四至十八號（小圓環）、永春街一五三巷七弄北端、永春街一三一巷中後端與永春街一五三巷九之一號，共四個區域，其中部分區域位在北區範圍。他質疑，都發局沒有盡到監督責任，如果不是文資團體發現的話，國防部是不是就要繼續偷拆下去？
國防部：相關建物完好
國防部堅稱，在接獲北市都發局通知，嘉禾新村歷史建築疑似遭人拆除，已協請派員釐清，前日現場會勘，確認相關建物完好俱在，並無遭拆情事。
但都發局長林洲民坦言，永春街一五三巷九之一號的門牌號碼，在建築師的圖說上與實際位置有落差，導致拆除範圍與圖說不符合，將依「建築法」廿五條與八十六條，對營造廠與建築師開罰，各罰鍰三萬元。至於其他三處是否有偷拆？林洲民回應，目前已先停工並待釐清。
國防部表示，後續將秉「依法行政」原則，恪遵「文化資產保存法」規範，在北市文化局、都發局指導下，維護該眷村歷史建築的完整與延續，共同保護珍貴的文化資產。
北市府指定嘉禾新村北區三棟建築物為歷史建築，文化局表示，北邊愛德幼稚園、學人新村將會指定為歷史建築，替代役中心十字樓也將有機會指定為歷史建築，一旦該三棟建築物確立文資身分，再啟動都市計畫將嘉禾新村北側納入保存計畫。
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