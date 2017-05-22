〈台北都會〉會考人數減 錄取分數可望下修
2017-05-22
〔記者張議晨／台北報導〕國中會考昨天落幕，六月九日將寄發成績單。北市景文高中國中部主任卓意翔推估，基北區考生要擠進建中、北一女，約要卅三分，師大附中約卅二分、成功高中約卅一分、松山高中約為卅分。不過，因今年報考人數大減九千餘人，卓認為，各校免試入學最後錄取分數應會再下降。
北市免試入學超額比序採「一○八方案」，卓意翔分析，建中、北一女去年會考錄取分數分別為卅四．六分、卅四分；推估今年要進建北，測驗題卅三分才算跨入門檻，卅四分則幾乎穩上；換言之，考生要想擠進建北，會考積分至少需一○五分。
卓意翔說，北市前五志願各校差距約一分，往下如麗山、大同等社區指標型高中，測驗題須拿廿八分才有機會跨過門檻。另外內湖、和平、大直、中正、景美等高中，積分約落在廿四至廿八分，再來則是百齡、陽明等學校，會考積分落在十九至廿四分。
至於高職部分，卓意翔說，高職熱門、冷門科系分數差異大，以大安高工電機、資訊來說，會考積分至少需廿四分，但汽修科只需十九分。其他如木柵高工、南港高工最低也需十四分。但今年會考人數比去年減少十三％，估計各校錄取分數也會跟著下降。
社區高中 錄取差異會較明顯
北市建成國中教務主任林泰安分析，今年明星高中分數與去年差異不大，反倒是社區高中，隨各校招生特色、學生選擇意願改變，錄取差異會較明顯。林建議，學生前一、二志願可選填夢幻志願，後面則視自己會考積分，選填符合積分的高中，較為務實也較為保險。
卓意翔認為，若會考成績擠不進公立高中職，不妨利用優免入學管道，提早選擇有優免入學獎學金的私校就讀，先搶佔熱門科系。
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