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〈台北都會〉《北市》公宅不配售一樓 懼高症地主怨

2017-05-22

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局昨辦北投區機一公宅基地說明會，當地民眾認為公宅會降低周邊房價，即使現場學者指實價登錄網顯示房價不僅不會下跌還會微幅上升，民眾仍嗆「不要再騙了！」還有地主稱，自己有懼高症不敢住高樓，但附近的士林北投科學園區專案住宅的一樓規劃社福設施，導致她無法抽籤選一樓屋，因此地主就是不給市府蓋公宅，她還揚言「我們可以抗爭了喔！」

北投區機一基地位於福國路、承德路六段，預估興建地下三層、地上十八層，提供三六二戶作為「只租不售」的公宅，未來將有消防局、日間身障機構及公共保母等設施。

洲美里里長蘇府庭表示，知道公宅是一定要做，但他認為該地點是不對的，「你這樣會影響周邊所有的房價」，認為生活水平落差太大，那麼房價一定跌。

與會的政大地政學系助理教授江穎慧指出，他們用實價登錄資料調查國宅、公宅附近房價，發現公宅周邊房價不僅不會下跌，還會稍微上漲。但此話一出，民眾直接嗆聲，「不要再騙了！」「數據拿出來！」

除此也有民眾到場反映，士北科區段徵收專案住宅問題，一位地主說，她有懼高症卻因專案住宅一樓作為支援性服務設施，不提供配售，導致她沒有辦法選擇一樓的房子，表示若市府要蓋公宅，就應該把所有社福設施集中到公宅，把一樓留給地主配售。

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