〈台北都會〉《北市》公宅不配售一樓 懼高症地主怨
2017-05-22
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都發局昨辦北投區機一公宅基地說明會，當地民眾認為公宅會降低周邊房價，即使現場學者指實價登錄網顯示房價不僅不會下跌還會微幅上升，民眾仍嗆「不要再騙了！」還有地主稱，自己有懼高症不敢住高樓，但附近的士林北投科學園區專案住宅的一樓規劃社福設施，導致她無法抽籤選一樓屋，因此地主就是不給市府蓋公宅，她還揚言「我們可以抗爭了喔！」
北投區機一基地位於福國路、承德路六段，預估興建地下三層、地上十八層，提供三六二戶作為「只租不售」的公宅，未來將有消防局、日間身障機構及公共保母等設施。
洲美里里長蘇府庭表示，知道公宅是一定要做，但他認為該地點是不對的，「你這樣會影響周邊所有的房價」，認為生活水平落差太大，那麼房價一定跌。
與會的政大地政學系助理教授江穎慧指出，他們用實價登錄資料調查國宅、公宅附近房價，發現公宅周邊房價不僅不會下跌，還會稍微上漲。但此話一出，民眾直接嗆聲，「不要再騙了！」「數據拿出來！」
除此也有民眾到場反映，士北科區段徵收專案住宅問題，一位地主說，她有懼高症卻因專案住宅一樓作為支援性服務設施，不提供配售，導致她沒有辦法選擇一樓的房子，表示若市府要蓋公宅，就應該把所有社福設施集中到公宅，把一樓留給地主配售。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
基隆海洋老鷹嘉年華 大木偶先亮相
一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於六月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍等主題花車吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育昨天介…
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉《北市》公宅不配售一樓 懼高症地主怨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分