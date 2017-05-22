〈台北都會〉容積新制坑地主？ 北市府：舊制土地解套不到1趴

2017-05-22

議員：11萬戶會找柯拚命

〔記者郭安家／台北報導〕台北市「捐地換容積」舊制將於六月卅日走入歷史，將由銀行代金制度取得公共設施保留地，但近日「未徵收未補償私有公共設施保留全國地主自救會」發起抗議，民進黨市議員梁文傑還撰文批北市府是容積制度剝削者，梁認為未來會有十一萬個家庭會跟柯文哲拚命。台北市都發局昨回應，十一萬個家庭是指北市一一二五公頃的公保地主，但舊制十年實施，只有九公頃、約○．八％土地被徵收解套，舊制幫助地主的效益有限，還產生中間掮客暴利的課題。

梁文傑投書媒體指，政府劃設公保地又無錢徵地，市長柯文哲曾說這是「欠債」。他認為，「捐地換容積」剝削者不是市場買家，因一塊祖傳六十年既成道路用地，本來毫無價值，現在地主可選擇賣給建商或市府，若嫌市府收購價格太低，就到市場上去賣，更何況土地銀行標售道路價格是公告現值一六○％。

梁文傑批評，剝削者是穩穩「做莊」的政府，因為市府未來禁止建商向地主買地，由市府剷除市場、全部壟斷，建商以「市價」向市府買容積，市府收到錢後，最多只會用公告現值十五％向民眾購公保地，若民眾急著賣錢就是跳樓大拍賣，如中共不准農民市場賣糧。他質疑，政府若以市價向民眾購地，就賺不到差價，何必脫了褲子放屁？

市府：標購價格會再研議

不過，台北市都發局也澄清，目前沒有所謂公告現值十五％的價格，該數字出自過去會議紀錄結論，未來市府會再研議新標購價格。此外，北市一千多公頃公保地，過去十年下來，只有九公頃地主受益被政府徵收開闢公共設施，顯見「捐地換容積」舊制度成效有限，無法解決問題。

都發局也說，市府以市價向建商賣容積，收入納台北容積銀行，容積增額利益屬公共財，也應還給市民，透過新制標購公保地，只是差異在於，市府標購公保地的計算公式屬於不同的規定，無法以「高價格賣出、低價格購買」的概念論之。此外，「捐地換容積」舊制的公保地價格換算公式不合理，產生中間掮客暴利的課題，到底是誰得利？其實是問號。