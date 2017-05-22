〈台北都會〉容積新制坑地主？ 北市府：舊制土地解套不到1趴
議員：11萬戶會找柯拚命
〔記者郭安家／台北報導〕台北市「捐地換容積」舊制將於六月卅日走入歷史，將由銀行代金制度取得公共設施保留地，但近日「未徵收未補償私有公共設施保留全國地主自救會」發起抗議，民進黨市議員梁文傑還撰文批北市府是容積制度剝削者，梁認為未來會有十一萬個家庭會跟柯文哲拚命。台北市都發局昨回應，十一萬個家庭是指北市一一二五公頃的公保地主，但舊制十年實施，只有九公頃、約○．八％土地被徵收解套，舊制幫助地主的效益有限，還產生中間掮客暴利的課題。
梁文傑投書媒體指，政府劃設公保地又無錢徵地，市長柯文哲曾說這是「欠債」。他認為，「捐地換容積」剝削者不是市場買家，因一塊祖傳六十年既成道路用地，本來毫無價值，現在地主可選擇賣給建商或市府，若嫌市府收購價格太低，就到市場上去賣，更何況土地銀行標售道路價格是公告現值一六○％。
梁文傑批評，剝削者是穩穩「做莊」的政府，因為市府未來禁止建商向地主買地，由市府剷除市場、全部壟斷，建商以「市價」向市府買容積，市府收到錢後，最多只會用公告現值十五％向民眾購公保地，若民眾急著賣錢就是跳樓大拍賣，如中共不准農民市場賣糧。他質疑，政府若以市價向民眾購地，就賺不到差價，何必脫了褲子放屁？
市府：標購價格會再研議
不過，台北市都發局也澄清，目前沒有所謂公告現值十五％的價格，該數字出自過去會議紀錄結論，未來市府會再研議新標購價格。此外，北市一千多公頃公保地，過去十年下來，只有九公頃地主受益被政府徵收開闢公共設施，顯見「捐地換容積」舊制度成效有限，無法解決問題。
都發局也說，市府以市價向建商賣容積，收入納台北容積銀行，容積增額利益屬公共財，也應還給市民，透過新制標購公保地，只是差異在於，市府標購公保地的計算公式屬於不同的規定，無法以「高價格賣出、低價格購買」的概念論之。此外，「捐地換容積」舊制的公保地價格換算公式不合理，產生中間掮客暴利的課題，到底是誰得利？其實是問號。
看更多！請加入自由時報粉絲團
一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於六月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍等主題花車吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育昨天介…
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
標題：〈台北都會〉容積新制坑地主？ 北市府：舊制土地解套不到1趴
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email