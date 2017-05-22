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〈台北都會〉北門周邊轉換永久路型 用路人注意

2017-05-22

全部工程今年6月完工

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府去年過年拆除忠孝橋忠孝西路引道，讓北門重現，為了避免忠孝東路、中華路及延平南路等交通路線過於混亂，接著施作北門周邊路型改善工程。工務局昨表示，北門周邊路型改善工程去年十一月廿一日開工，依交維計畫分四階段施工，逐步調整為都市計畫道路路型，全部工程預計於今年六月完工。

台北市副市長林欽榮昨到場現勘，並指今天適逢週一上班日，提醒市府要協助民眾習慣新的交通路型，避免用路人因為不習慣而造成交通混亂。

工務局表示，已於本月十九日夜間至廿日上午進行北門周邊第四階段路型轉換，將忠孝西路西向東路型從北門廣場南側調整至北側，行車方向並無改變；另外，因忠孝西路路型北拱，原忠孝西路右轉延平南路動線取消，改由中華路或博愛路向北行駛至延平南路；路型調整後，行車動線已趨永久路型，動線直捷順暢，路型調整初期可能造成用路習慣改變，仍請用路人注意。

至於路型改善後將會對當地交通有多少助益？交工處表示，由於本月廿日才剛完成路型轉換，因此尚未完成交通評估，但預計將會有明顯提升。

北門廣場 7月中完成

林欽榮表示，北門周邊道路改善工程完全按照進度，「甚至有點微幅超前」，預計道路工程將在六月下旬完成，隨後北門廣場將在七月中旬完成，迎接台北世大運。他說，完成路型改善後也將改善當地混亂的交通，提升交通運輸；而隨後完工的北門廣場將會有○．六七公頃，讓民眾親近北門將不用再跨越閘道。

林欽榮也提到，世大運結束後，北市府與中華郵政將合作重新恢復北門郵局前的拱型「車寄」，再加上明年將會開放的台鐵鐵道部博物館及明年八月重建完畢的三井倉庫，將會打造台北的博物館群，勢必會成為西區門戶計畫的亮點。

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  • 工務局新工處表示，北門周邊路型改善工程去年十一月廿一日開工，分四階段施工，全部工程預計於今年六月完工。（記者鍾泓良攝）

    工務局新工處表示，北門周邊路型改善工程去年十一月廿一日開工，分四階段施工，全部工程預計於今年六月完工。（記者鍾泓良攝）

  • 北門周邊路型改善工程前後對照圖

    北門周邊路型改善工程前後對照圖

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