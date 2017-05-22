〈台北都會〉北門周邊轉換永久路型 用路人注意
全部工程今年6月完工
〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府去年過年拆除忠孝橋忠孝西路引道，讓北門重現，為了避免忠孝東路、中華路及延平南路等交通路線過於混亂，接著施作北門周邊路型改善工程。工務局昨表示，北門周邊路型改善工程去年十一月廿一日開工，依交維計畫分四階段施工，逐步調整為都市計畫道路路型，全部工程預計於今年六月完工。
台北市副市長林欽榮昨到場現勘，並指今天適逢週一上班日，提醒市府要協助民眾習慣新的交通路型，避免用路人因為不習慣而造成交通混亂。
工務局表示，已於本月十九日夜間至廿日上午進行北門周邊第四階段路型轉換，將忠孝西路西向東路型從北門廣場南側調整至北側，行車方向並無改變；另外，因忠孝西路路型北拱，原忠孝西路右轉延平南路動線取消，改由中華路或博愛路向北行駛至延平南路；路型調整後，行車動線已趨永久路型，動線直捷順暢，路型調整初期可能造成用路習慣改變，仍請用路人注意。
至於路型改善後將會對當地交通有多少助益？交工處表示，由於本月廿日才剛完成路型轉換，因此尚未完成交通評估，但預計將會有明顯提升。
北門廣場 7月中完成
林欽榮表示，北門周邊道路改善工程完全按照進度，「甚至有點微幅超前」，預計道路工程將在六月下旬完成，隨後北門廣場將在七月中旬完成，迎接台北世大運。他說，完成路型改善後也將改善當地混亂的交通，提升交通運輸；而隨後完工的北門廣場將會有○．六七公頃，讓民眾親近北門將不用再跨越閘道。
林欽榮也提到，世大運結束後，北市府與中華郵政將合作重新恢復北門郵局前的拱型「車寄」，再加上明年將會開放的台鐵鐵道部博物館及明年八月重建完畢的三井倉庫，將會打造台北的博物館群，勢必會成為西區門戶計畫的亮點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於六月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍等主題花車吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育昨天介…
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
標題：〈台北都會〉北門周邊轉換永久路型 用路人注意
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email