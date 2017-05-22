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〈台北都會〉基隆海洋老鷹嘉年華 大木偶先亮相

2017-05-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於六月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍等主題花車吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育昨天介紹外籍藝術家帶領市民製作的大木偶搶先亮相，令人眼睛一亮。

文化局邀請無獨有偶工作室劇團進駐基隆文化中心，劇團邀請墨西哥藝術家Ana Laura Herrera Ortega、Jose Angel Soto Favela與製偶師阮義、團員黃思瑋聯手合作，除了假日開辦密集班指導對大木偶製作有興趣的民眾，更進入八斗國小、武崙國小、培德工家三所學校，教導學員以簡單技法創造出驚豔的視覺效果。

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  • 基隆海洋老鷹嘉年華將於6月登場，市民創作的木偶揭開序幕。（記者俞肇福攝）

    基隆海洋老鷹嘉年華將於6月登場，市民創作的木偶揭開序幕。（記者俞肇福攝）

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基隆海洋老鷹嘉年華 大木偶先亮相

一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於六月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍等主題花車吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育昨天介…

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