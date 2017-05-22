| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉夜間嚴查改裝車 車友盼訂規範

2017-05-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕為維護夜間安寧，新北市政府五月十五日起，晚上十點到隔天上午六點，嚴加稽查「使用違法排氣管」車輛，攔查後不會當場開罰，改裝車只要通過噪音檢驗，可不受處分，政策上路後引發反彈。市議員李婉鈺昨天號召大批重機車友發聲，藝人陳為民出席力挺，強調重型機車、改裝車不等於噪音車，盼政府訂出明確規範。

李婉鈺說，市府「寧可錯殺一百，不可放過一人」的稽查，造成車界「白色恐怖」，車友支持取締噪音污染，但「重機車、改裝車不等於噪音車」，稽查標準為何？希望公部門訂出合乎時宜的法令，避免閉門造車，造成擾民。

李婉鈺質疑，排氣管及改裝品可以合法製造、販賣、進口，但裝在車上就不合法。現今日本、美國、德國、英國改裝車都有國家標準，鼓勵民眾在合法範圍內改裝，台灣缺乏明確法規，又盲目地選擇性執法，妨害人民自由。

環保局空氣品質維護科科長李俊毅表示，民眾被攔查後，不會當場開罰，將寄發陳述意見書給車主，期間只要向原購買商家或生產廠商取得經環保署實驗室認可的噪音檢驗合格證明，將資料補寄至環保局，即可不受處分。

廣告
  • 現場擺放一台改裝後的重型機車，李婉鈺要求相關單位說明稽查標準。（記者賴筱桐攝）

    現場擺放一台改裝後的重型機車，李婉鈺要求相關單位說明稽查標準。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
基隆海洋老鷹嘉年華 大木偶先亮相

一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於六月下旬登場，去年老鷹、森巴女郎、恐龍等主題花車吸睛程度爆表，市區擠得水洩不通；基隆文化局長馬嫻育昨天介…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：〈台北都會〉夜間嚴查改裝車 車友盼訂規範


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.