〈台北都會〉夜間嚴查改裝車 車友盼訂規範

2017-05-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕為維護夜間安寧，新北市政府五月十五日起，晚上十點到隔天上午六點，嚴加稽查「使用違法排氣管」車輛，攔查後不會當場開罰，改裝車只要通過噪音檢驗，可不受處分，政策上路後引發反彈。市議員李婉鈺昨天號召大批重機車友發聲，藝人陳為民出席力挺，強調重型機車、改裝車不等於噪音車，盼政府訂出明確規範。

李婉鈺說，市府「寧可錯殺一百，不可放過一人」的稽查，造成車界「白色恐怖」，車友支持取締噪音污染，但「重機車、改裝車不等於噪音車」，稽查標準為何？希望公部門訂出合乎時宜的法令，避免閉門造車，造成擾民。

李婉鈺質疑，排氣管及改裝品可以合法製造、販賣、進口，但裝在車上就不合法。現今日本、美國、德國、英國改裝車都有國家標準，鼓勵民眾在合法範圍內改裝，台灣缺乏明確法規，又盲目地選擇性執法，妨害人民自由。

環保局空氣品質維護科科長李俊毅表示，民眾被攔查後，不會當場開罰，將寄發陳述意見書給車主，期間只要向原購買商家或生產廠商取得經環保署實驗室認可的噪音檢驗合格證明，將資料補寄至環保局，即可不受處分。