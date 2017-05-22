〈台北都會〉承購戶期待搬新家 又怕受傷害

2017-05-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部營建署為解決高房價問題所推出的浮洲合宜住宅，為全台第一件合宜住宅，以每坪十九．五萬元的親民價格，幾乎是鄰近區域的半價，開放符合資格民眾申購，中籤率僅十六％，抽中者原本滿懷期待搬入新家，未料兩年多前一場地震，美夢一夕之間變調。

五十七年次曾先生說，當初幸運抽中四百多號，心裡有些猶豫，因為過去大眾對國宅觀感不佳，但看到樣品屋後改觀，決定購買，沒想到小小的四級地震，竟讓房屋樑柱裂開，令人膽戰心驚。

曾先生無奈表示，「好不容易有了自己的房子，又遇到這種事情」，太太怕地震，擔心再怎麼補強，仍有安全疑慮，起初他內心掙扎，想要退屋放棄，直到自救會成立後，邀全台四大建築師公會鑑定，才稍微有點信心。

眼見即將交屋，曾先生「既期待又怕受傷害」，他說：「心中難免有陰影。」只能等驗屋時，仔細查看房屋現況。

也有承購戶在事件發生後，毅然決定退屋。陳媽媽表示，浮洲合宜住宅以低廉成本興建，工程品質粗糙，房子經過地震變成瑕疵品，她無法信任補強工程，為了安全考量，選擇放棄，現在已買到合適的房子，「雖然價錢貴一點，至少住得安心」。