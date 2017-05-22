〈台北都會〉補強完工／浮洲合宜宅A3區 下月拿到使照

2017-05-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部營建署與日勝生合作興建的浮洲合宜住宅，一○四年四月歷經地震，多處樑柱出現裂縫，引發安全爭議及退屋潮，其中A3區補強工程已完成，新北市政府最快六月初核發使用執照，預計兩、三個月後入住。

A2、A6區補強進度約80%

浮洲合宜住宅分成A2、A3及A6區，分別為八百一十六戶、一千一百一十二戶及兩千九百○七戶，其中A2區經過十次台大地震工程研究中心外審，確立補強計畫與工法，目前A2、A6區仍在補強，進度約八十％。

工務局施工科長蔡顯榮指出，A3區補強工程由營建署參照公共工程三級品管制度，進行施工、監造與施工抽查，營建署與專家學者現勘後，二月二日同意補強完成，日勝生於二月三日向市府申請使用執照。

蔡顯榮表示，市府嚴格把關，邀請雙北市建築師公會到場查驗，發現缺失包括地下一層車道未安裝防火捲門、部份室內隔間與圖說不符、陽台女兒牆高度不足三至五公分及廚房防火門未貼標章等，廠商四月底完成改善，本月進入書面審查，比對主要構造、室內隔間及建築物主要設備，是否與設計圖樣相符，若確認無誤，預計六月初核發使用執照。

預計年底前A3區可全數交屋

日勝生發言人周惠玉表示，取得使用執照後，將通知承購戶辦理產權登記、驗屋及交屋作業，預計年底前A3區可全數交屋。事件發生至今，累計約一千多戶退屋，今年四月二十五日開始補位，目前補了六百多位，盼六月前完成補位程序。

周惠玉強調，承購戶不用擔心安全問題，本案受各界矚目，皆以最嚴格標準檢視監管，至於屋況是否符合住戶期待，須等到驗屋後再依個案討論。

浮洲合宜住宅自救會發言人陳健瑋表示，簽約至今已等五年多，期待儘快完工入住，安全經公部門認證和專業單位擔保，應能增加承購戶信心，但房屋經過補強，將來維護成本增加，承購戶擔心恐負擔不起日後高額維護費用，盼進一步協調溝通。