〈北部〉國中會考 宜花4考生違規被扣點
〔記者簡惠茹、王峻祺／綜合報導〕第四屆國中教育會考落幕，昨天宜花共有四名考生違規，宜蘭有一名學生在英文科考試時搶快，說明時間就先作答，遭扣兩點，花蓮共有三件因考生提前翻閱試題本、手錶或手機發出聲響或震動，分別依規定違規記點一或二點。
國中會考昨天舉行第二天考試，宜蘭區主辦學校蘭陽女中表示，自然科共缺考六十人，英語閱讀缺考六十二人，英文聽力缺考七十人。花蓮考區自然科缺考五十一人、英語閱讀缺考四十六人、英語聽力缺考五十二人，兩天平均缺考率為一．廿七％，相較於往年低。
蘭陽女中指出，昨天宜蘭區共有一件違規事件，一名學生在英文閱讀測驗時，說明時間就開始提早作答，因此依照違反試場規則，遭扣違規兩點。花蓮考區兩天以來除了極少部分糊塗考生遺失准考證或將准考證放在家裡外，其餘並無重大影響學生權益事件。
昨天上午一考完自然及英文科，考生步出考場後平均都說考題「滿簡單」，強調自然科稍微難一點外，英文只要有看書應該都會，認為此次雖然沒有考英文作文，但閱讀區的文章偏長，需要加快閱讀速度，才能有充分時間好好作答。慧燈中學蔡姓學生說，英文閱讀出現許多生字，克漏字的介係詞也比較難選擇，整體來說英文科目難度較高。賴姓學生說，自然科跟平常練習的題目比起來，有比較得心應手一些。
花蓮考區試務中心指出，六月九日將寄發成績通知單，並預定於上午八時起提供線上查詢服務，十日至十一日可申請成績複查及結果通知，廿日至廿六日網路選填志願，廿八日、廿九日免試入學報名，七月十一日公告免試入學錄取名單，呼籲考生注意放榜時程表，避免影響入學權益。
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