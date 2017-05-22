〈北部〉憂台泥代燒生變 花蓮垃圾減量迫切
七月一日起用透明垃圾袋
〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣每年垃圾清運量達五萬三千餘噸，載送到宜蘭縣焚化的成本逾億元，環保局長饒忠強調，再不落實垃圾分類，很可能到時候垃圾無處可燒，七月一日實施使用透明垃圾袋箭在弦上，壓力真的很大！
環保局長饒忠指出，花蓮縣目前的垃圾處理方式，為少量掩埋與大多數轉運至宜蘭利澤焚化處理，去年的全年垃圾清運量達五萬三千餘噸，平均每天約一百五十噸，全年焚化處理成本逾一億元，除了龐大的處理費用外，宜蘭縣數度告知焚化爐有承載限制及壽命，加上縣內各掩埋場因滿載或超過使用年限，已陸續停止運作，垃圾處理問題日漸嚴重，因此源頭減量刻不容緩，破袋稽查或推動使用透明垃圾袋，最終目的還是垃圾減量。
他說，雖然台泥和平廠已初步達成代燒垃圾共識，但近期清潔隊隨車人員破袋稽查發現，民眾將可回收的紙容器、飲料杯及鋁箔包等，混入一般垃圾，今年一月迄今，環保局與各鄉鎮市公所共稽查二萬三千七百四十二件，分類不合格件數為三百六十八件，不合格率約十六％。
花蓮縣人口約卅萬人，全縣清潔隊員人數僅四百多位，在人力有限的情況下，破袋稽查效果有限，為了避免影響台泥的合作意願，破袋稽查及使用透明垃圾袋，不但有時間上的壓力，也有不得不做的苦衷。
他說，曾有議員要求台泥加碼提供垃圾分類及集中處理場地，這樣的要求實在很難開口，何況秀林鄉也不會同意，因此希望加強宣導及破袋檢查，希望一起努力垃圾減量，除了生活中減少浪費資源外，在丟棄時應落實垃圾分三類，包括資源回收、廚餘及一般垃圾，同時須分開生、熟廚餘及廢食用油，保留可再運用的資源，達到減少垃圾量的效果。
環保局與清潔隊將不定時隨車沿線破袋稽查，隨機抽查民眾丟出的垃圾，若有三件以上回收物者將開立勸導單。
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