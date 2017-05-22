〈北部〉受性侵少女 親友應給信心

2017-05-22

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕慈懷園執行長胡碧雲談如何讓受傷過的、被性侵經驗的少女重新站起來，她說，周遭親友不要把她們當作受害者，應該給予她們信心重新站起來，千萬記得她們沒有錯，不要造成她們二度傷害。

受性侵是一輩子的傷痛，怎麼讓這些孩子重新站起來？慈懷園執行長胡碧雲說，受害不只是要靠別人扶起來，孩子自己也需要長出力量，不要把這些受侵害的孩子當作受害者，她們也不是弱者，請用平常心理解她們，營造一個允許說的環境給她們，當她們信任你的時候，就會願意訴說。

有些孩子連父母、家人都不敢說出自己的傷痛經歷，胡碧雲說，因為孩子們擔心說了以後會被批判，會有人說「妳是壞女孩」、「妳穿的太短」、「妳不知檢點」這種話，周遭人的一個眼神、一個動作，都是對這些受害者的歧視和傷害。

「多一些耐心，少一些批判。」胡碧雲說，大家在觀念上要知道，不是這些孩子的錯，她們雖然受到性侵，但是值得被照顧、有權利表達自己的感受，因為社會上對女性的枷鎖，導致她們不願意說出來，希望大家能多理解孩子們的心情。