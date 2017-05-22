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〈北部〉逾千失愛少女 慈懷園陪伴重生

2017-05-22

執行長胡碧雲 服務26年

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕慈懷園執行長胡碧雲從二十六年前到慈懷園服務至今，從第一線社工做起，陪伴許多被性侵或受性剝削的孩子重新站起來，就像孩子們在慈懷園的母親，今年慈懷園已經累積安置逾千名孩子，胡碧雲說，希望能繼續為這群缺乏愛、辛苦找愛，甚至找錯人愛的孩子，提供一段珍貴的人生回憶，一個被尊重、被愛的環境。

今年五月的母親節，位於宜蘭的慈懷園中途之家邁出新的里程碑，從民國八十年開始安置工作以來，今年累積收容的孩子達一○三二名，執行長胡碧雲表示，慈懷園安置的少女年齡從十歲到十八歲，其中五十一％是違反性剝削，另外三十二％來自行為偏差，例如逃學、逃家與偷竊，還有十五％是受虐性侵的少女。

真心對待 像孩子們的媽

胡碧雲從民國八十年，大學剛畢業時就踏入慈懷園服務至今，從慈懷園收容第一個孩子到現在逾千個孩子，胡碧雲就像孩子們在慈懷園的媽媽一樣，陪伴在他們身邊。

胡碧雲說，許多孩子是來自失功能的家庭，成長環境中沒有穩定的依附關係，跟主要照顧者沒有建立良好的互動，陪伴這些孩子的日子，她看到許多孩子只是單純為了找人愛她，因為缺乏愛，所以找愛找得很辛苦，結果有些人不小心找錯人愛，很早就交男朋友，後來又逃學、逃家。

胡碧雲回想起第一個安置的個案，她說，當時她才二十三歲，當時從少管所帶回來一名十六歲的少女回慈懷園安置，原本只知道她有吸毒，全身充滿了刺的她甚至會罵胡碧雲三字經，經過長時間建立信任關係，少女望著她說，「不想說，是因為沒人會相信我」，原來她曾被媽媽的同居人性侵，後來過著被包養的日子，「我們不知道她們曾經的傷痛、曾經的苦難」，如果只是站在太高的位置，沒辦法真的幫助她們。

「在這一千多個孩子中，走出慈懷園能安穩過生活，就是她最大的安慰。」胡碧雲說，曾經有個被通報自殘多次的女孩，後來發現是慈懷園安置過的孩子，但是她離開園區已經一段時間，雖然她生活還是不如意，但是她曾說過，待在慈懷園的兩年，是她生命中真正被愛過、被真心對待的日子。胡碧雲相信，每個生命的片段都是有意義的，等孩子們串連起美好經驗，就能重新勇敢面對這個世界。

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  • 慈懷園執行長胡碧雲從26年前到慈懷園服務至今，陪伴許多被性侵或受性剝削的孩子重新站起來。（記者簡惠茹攝）

    慈懷園執行長胡碧雲從26年前到慈懷園服務至今，陪伴許多被性侵或受性剝削的孩子重新站起來。（記者簡惠茹攝）

  • 位於宜蘭的慈懷園邁出新的里程碑，從民國80年開始安置工作以來，今年累積收容的孩子達1032名。（記者簡惠茹攝）

    位於宜蘭的慈懷園邁出新的里程碑，從民國80年開始安置工作以來，今年累積收容的孩子達1032名。（記者簡惠茹攝）

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受性侵少女 親友應給信心

慈懷園執行長胡碧雲談如何讓受傷過的、被性侵經驗的少女重新站起來，她說，周遭親友不要把她們當作受害者，應該給予她們信心重新站起來，千萬記得她們沒有錯，不要造成她們二度傷害。受性侵是一輩子的傷痛，怎麼讓這…

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標題：〈北部〉逾千失愛少女 慈懷園陪伴重生


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