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〈北部〉前進南投義賣 橫山國小糖果粽賣光

2017-05-22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕你吃過糖果粽嗎？新竹縣橫山國小獨創愛心糖果粽，每年端午節前，親師生總動員「包粽」，並踏出校園，從新竹擴展到屏東等縣市，打算有一天完成環島義賣的夢想；愛心旅程二十日前進南投日月潭，五百顆粽全數賣光光，還有日本等遊客帶回國作紀念，義賣所得約兩萬元將全數捐贈陽光社會福利基金會。

橫山國小糖果粽發起人沈淑貞老師說，生命教育不只是在課堂上，更要落實在生活中；一開始，她帶學生繪製自己的粽葉，包自己喜歡的糖果，後來發現孩子的作品很特別，值得分享，因此除在校園舉辦跳蚤市場義賣，九十九年起決定踏出校園，展開糖果粽環島義賣之旅，迄今已邁入第八年，每年義賣款項都捐贈給不同的慈善機構。

糖果粽義賣首年從竹東市場開始，然後到內灣老街，再到新竹東門城、台北火車站、宜蘭蘭陽博物館，去年更遠赴屏東鵝鑾鼻公園及海洋生物博物館，今年則選定南投日月潭。

二十日一早，九十名親師生搭乘遊覽車南下，在日月潭遊艇上、伊達邵碼頭及日月潭纜車站，穿上租來的原住民服飾定點表演，義賣每顆三十元的糖果粽，陽光基金會的資深專員鄭蕙蓮現場分享心路歷程，吸引許多遊客熱烈響應。

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  • 橫山國小的愛心旅程二十日前進南投日月潭，遊客熱情響應，五百顆糖果粽全數賣光。 （家長提供）

    橫山國小的愛心旅程二十日前進南投日月潭，遊客熱情響應，五百顆糖果粽全數賣光。 （家長提供）

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