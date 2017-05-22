〈北部〉苗栗就業中心設兒童區 求職臨托安心

2017-05-22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心規劃兒童拼圖繪畫區，成為民眾安心求職的臨時托兒所，唯一擁有保母證照的就服員彭歆茹也會視情況，抽空前來幫忙，安撫小朋友的情緒，讓他們安心等候父母親求職。

勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍指出，由於求職民眾或二度就業婦女，經常得帶著小孩來到中心登記求職或諮詢，為使求職者順利求職，不用分心照顧小朋友，苗栗就業中心規劃兒童繪畫拼圖區，提供拼圖、畫筆與畫紙、繪本，中心也定期於每週三以酒精進行全面擦拭消毒，讓民眾安心使用。

苗栗就業中心彭歆茹，是中心唯一擁有保母證照者，她以前念的就是幼保科，進入婚姻後有了孩子，她決心不讓以前學習的技能荒廢，全力衝刺取得保母證照，現在不但可以照顧自己的孩子，也以自己的保母專業，協助照料求職者的小朋友。

彭歆茹與同事們也把家裡的童書、玩具搬到這裡，還拿出以前學生時代製作的教具，以幼教老師的專業來照顧孩童。