〈北部〉竹南火車站停車 前後站收費不同
前站一小時廿元 後站計次一次一百
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮竹南火車站後站停車場以「次」計費，汽車一次收費一百元、機車廿元。不少民眾反映，標示說明太小根本看不清楚，以為跟前站一樣，是一小時廿元，只是臨停幾分鐘，繳費時卻發現要繳一百元，實在是心很痛。業者表示，前、後站性質不一，才會有不同收費標準。
竹南火車站周邊停車位時常一位難求，火車站前、後站及站地下室，共設置三座停車場，台鐵委外經營，汽車停車格共約有七十格、機車則約兩百一十格。
民怨告示不清 臨停收百元不合理
許多民眾向台鐵反映，竹南火車站前站及地下室停車收費，汽車一小時廿元，單日最高一百元；機車則是一次廿元，假日三十元。質疑為何跟後站停車場收費不同，不滿認為汽車沒停多久，竟一次就要付一百元，實在很不合理。
業者說明，當初後站設置時，考量還有竹南公所提供免費停車格，大多數民眾一定會先選擇不用付費的車位停放，因此後站停車場以「簡易」設備施作，採簡單的感應方式收費，只提供有需要長時間停放的民眾。告示牌也明確寫出，汽、機車都是採「次」收費。
不少民眾指出，告示牌不清楚又模糊，若沒停過也沒仔細看，就會直接開進去停放，還以為跟前站一樣是計時收費，等到要離開時才知道荷包要失血。有不少鄉親則說，前、後站收費標準不一，引發民怨。
台鐵︰會再跟廠商協調
台鐵站務人員表示，偶爾會接獲民眾告知指示牌不清楚及收費不合理問題，都會再跟廠商協調。
業者表示，民眾如對指示牌有疑慮會計劃重新設置，強調民眾如只是暫停非久停，卻不小心停到後站停車場內，離場時只要打電話告知服務人員，就不會收取一百元，會改以時計費。
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