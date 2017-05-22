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〈北部〉新竹動物園將封園 10大景點搶拍

2017-05-22

29日起暫停開放 明年七月重新開園

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府即將進行「動物園再生計畫」工程，動物園將在廿九日起封園，預計明年七月暑假重新開園，這幾個月很多民眾都到動物園拍照，其中遊客最喜愛的十大拍照景點曝光。動物園長楊家民說，這些拍照景點以百年圓形鳥籠，是最夯的拍照景點，另「枕頭山」和「舊大象門」也吸引民眾拍照留念。

楊家民說，新竹市動物園再生計畫將斥資二點五億元進行動物的類棲地改善，預計六月底動工，會有一年的施工期，未來動物園則分成五大區，即可愛動物區、高草疏林區、濱水動物區、猴島區、猛獸區，會進行動物棲地的改善，同時也會新增遊客體驗的場所，也會把動物園的大門改到食品路口。

百年圓鳥籠最夯 將規劃「鳥籠咖啡」

其中園內明星動物白鵜鶘居住的「百年圓鳥籠」，是除日本外，「全世界唯二」的古典式鳥籠，也是動物園內的重要文物，未來市府會保留並活化利用，規畫成「鳥籠咖啡」，而貓頭鷹住的半圓鳥籠則規劃為販賣冰淇淋的小型販賣部，藉由保留歷史籠舍，成為動物園重要特色之一。

枕頭山、無量壽石碑隱藏版歷史景點

楊家民說，最近很多遊客造訪動物園，也讓動物園十大私房景點變得有名，像百年圓鳥籠、半圓鳥籠、舊大象門、噴水池、百年蘇鐵、彩色石雨傘、八角籠與長頸鹿大門等都各有特色，此外，還有「隱藏版」歷史景點「枕頭山」、「無量壽石碑」，是內行人才知道的私房景點。

而對動物園有深刻回憶的市長林智堅則說，舊大象門和噴水池，是他最喜歡的景點，小時候遠足時，看到賣著「叭噗」冰淇淋、棉花糖和小玩具的攤販就非常開心，這也是他對動物園的美好印象的開始。

楊家民說，動物園也有隱藏版私房景點較少人知道，像「枕頭山」，是新竹公園的最高點，因地勢居高臨下，可遠眺東門城，一八九五年時是日軍架設大砲攻打竹塹城的地方，動物園內也製作「枕頭山登頂紀念牌」，提供民眾打卡紀念；至於山腳下的「無量壽石碑」，是枕頭山改為公園後的落成紀念，碑文描述舊竹塹風韻，兩者都擁有百年歷史。

楊家民園長表示，繽紛的「彩色石雨傘」與一旁的遊戲沙坑，是小朋友流連忘返的歡樂角落；園區內的「百歲蘇鐵」是難得一見的熱帶風景，歡迎市民在動物園廿九日封園前，來動物園走走，除跟動物園相約再見面、也別忘跟「蘇鐵爺爺」及私房景點拍照留念。

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  • 枕頭山是內行人才知道的私房景點。（記者洪美秀攝）

    枕頭山是內行人才知道的私房景點。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市立動物園即將在29日封園進行再生計畫工程，市長林智堅邀請市民來動物園拍照留念。（記者洪美秀攝）

    新竹市立動物園即將在29日封園進行再生計畫工程，市長林智堅邀請市民來動物園拍照留念。（記者洪美秀攝）

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