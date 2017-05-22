〈北部〉攻上3886雪山 送自己畢業禮
2017-05-22
〔記者李容萍／楊梅報導〕楊梅區大華中學畢業旅行，有八十一名高二學生選擇攀登海拔三八八六公尺的台灣第二高山雪山主峰，全員攻頂成功；四天三夜行程，困難度隨著海拔高度攀升，但沒有人退縮，學生們前晚分享這幾天山上氣候，有陰有晴恰似人間風景，表示完成登頂後，對生命有了另一層體悟。
校長顏慕德表示，畢旅隊伍從武陵登山口出發，到雪山主峰有十．九公里，沿途大多是「之」字形的上坡路段，對體力及耐力具有挑戰性，學生們去年暑期開始訓練，包括從楊梅至新埔來回卅公里的健行耐力訓練，也多次負重折返石門山好漢坡等。
攀登雪山的四天三夜過程中，學生體能狀態不一，晚上也因同學鼾聲連連而無法入睡，尤其第一天就細雨不斷，使得行程困難度提高，部分學生一開始時雖有心理抗拒，但在同學及師長的鼓勵下，均能堅持到底、登上雪山主峰，彼此擁抱歡呼。
下山後學生們參加成年禮晚會時，把在山上寫的自我期許信交給家長，宣告「轉大人」了，要開始對自己的言行負責。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
受性侵少女 親友應給信心
慈懷園執行長胡碧雲談如何讓受傷過的、被性侵經驗的少女重新站起來，她說，周遭親友不要把她們當作受害者，應該給予她們信心重新站起來，千萬記得她們沒有錯，不要造成她們二度傷害。受性侵是一輩子的傷痛，怎麼讓這…
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉攻上3886雪山 送自己畢業禮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分