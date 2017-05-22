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〈北部〉攻上3886雪山 送自己畢業禮

2017-05-22

〔記者李容萍／楊梅報導〕楊梅區大華中學畢業旅行，有八十一名高二學生選擇攀登海拔三八八六公尺的台灣第二高山雪山主峰，全員攻頂成功；四天三夜行程，困難度隨著海拔高度攀升，但沒有人退縮，學生們前晚分享這幾天山上氣候，有陰有晴恰似人間風景，表示完成登頂後，對生命有了另一層體悟。

校長顏慕德表示，畢旅隊伍從武陵登山口出發，到雪山主峰有十．九公里，沿途大多是「之」字形的上坡路段，對體力及耐力具有挑戰性，學生們去年暑期開始訓練，包括從楊梅至新埔來回卅公里的健行耐力訓練，也多次負重折返石門山好漢坡等。

攀登雪山的四天三夜過程中，學生體能狀態不一，晚上也因同學鼾聲連連而無法入睡，尤其第一天就細雨不斷，使得行程困難度提高，部分學生一開始時雖有心理抗拒，但在同學及師長的鼓勵下，均能堅持到底、登上雪山主峰，彼此擁抱歡呼。

下山後學生們參加成年禮晚會時，把在山上寫的自我期許信交給家長，宣告「轉大人」了，要開始對自己的言行負責。

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  • 81名大華中學高二生攻上3886公尺雪山轉大人。（大華中學提供）

    81名大華中學高二生攻上3886公尺雪山轉大人。（大華中學提供）

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