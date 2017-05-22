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〈北部〉相撲場、步道整建 大溪中正公園「縮水」

2017-05-22

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪中正公園是充滿歷史風味的百年老公園，地處大溪老街旁，近半年來遊客漫步中正公園發現處處是圍籬，公園面積大幅縮水，尤其假日時公園更顯得擁擠，抱怨能逛的景點變少；對此，市府觀光旅遊局表示，中正公園正進行崖線步道整建及相撲場工程，預計七月完工，待驗收後就能開放，請遊客見諒。

大溪中正公園建於日治時期，當時建有大溪神社、忠魂堂、相撲場、公會堂等日式建築，其中的相撲場之後改成蓮花噴水池、九十五年間改建成為現今的表演廣場；由於這是全台僅存日治時期的相撲場架構，台灣相撲協會踏勘認為是「很棒的場地」，市府觀光旅遊局也積極推動將相撲場回復原貌，並獲大金公司認養。

市府風景區管理處從今年四月十七日起至七月十日封閉圓形廣場建置相撲場，經費五百萬元，將在中央堆高成一個圓形土俵平台，與周邊四個看台結合，利用樹木供觀眾遮蔭，整體形成一個同心圓空間，重現舊時戶外相撲場場景，成為露天競技場及表演舞台。

此外，去年十一月動工的崖線步道整建，經費二千三百萬元，將改善中正公園的崖線步道及排水系統，總長度約四五○公尺，邊坡坍塌處整治三二○平方公尺，步道系統沿中正公園崖邊設計，連接北側的和平老街入口廣場、橋頭電梯廣場及南側的鎮南宮廣場，並於崖邊視野良好處興建懸臂鋼構外推平台，讓遊客可居高臨下俯視大漢溪的河階地形、地質樣貌。

此外，考量大溪老街周邊旅遊諮詢服務較為匱乏，另於木藝博物館一號館對面新建一處旅遊資訊服務站，也規劃簡易賣亭，方便遊客疲累時休息。

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  • 大溪中正公園曾擁有全台僅存日治相撲場，原址廣場正施工，重現舊時場景。（記者李容萍攝）

    大溪中正公園曾擁有全台僅存日治相撲場，原址廣場正施工，重現舊時場景。（記者李容萍攝）

  • 新設相撲場的模擬設計圖。（記者李容萍翻攝）

    新設相撲場的模擬設計圖。（記者李容萍翻攝）

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