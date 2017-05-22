〈北部〉桃園運動卡好康 11場館報名費半價

慈懷園執行長胡碧雲談如何讓受傷過的、被性侵經驗的少女重新站起來，她說，周遭親友不要把她們當作受害者，應該給予她們信心重新站起來，千萬記得她們沒有錯，不要造成她們二度傷害。受性侵是一輩子的傷痛，怎麼讓這…