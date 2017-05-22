〈北部〉桃園運動卡好康 11場館報名費半價
2017-05-22
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府推動桃園運動卡，透過市民卡與運動課程、入場門票結合，補助二十三歲以上市民運動課程報名費以及門票優惠，昨天與桃園市體育會共同啟動，二十三歲以上市民持市民卡至全市十一家特約運動場館參加游泳、肌耐力等項目，都可享有優惠。市長鄭文燦說，持續培養市民運動習慣，讓運動成為市民特色。
市府體育局指出，十一家特約場館包含桃園區市立游泳池、威尼斯游泳池、大桃園保齡球館；中壢區新明國小游泳池、大崙游泳池；八德區八德游泳池、健康游泳池、焦點健身中心；楊梅區楊梅國中游泳池；龍潭區龍潭游泳工房；蘆竹區蘆竹羽球館。提供課程包含游泳、肌耐力與核心訓練、拳擊有氧、有氧飛輪、減重雕塑、空中瑜伽、保齡球、桌球、羽球等十八種運動項目共二十六個課程。
體育局說，二十三歲以上市民持市民卡到這些特約場館運動，有運動課程報名費五折優惠，還享有一年二十四次的門票優惠，身心障礙者或年滿六十五歲者，課程報名費全免，還可建立個人運動管理帳戶，完整記錄運動消費及履歷資料。
鄭文燦表示，市府正推動包括三個體育園區、七個國民運動中心以及各式場館，要培養更多運動人口，讓運動成為桃園市的重要特色之一。
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