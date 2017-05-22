〈北部〉八德反設瀝青廠 桃市府︰未同意動工

2017-05-22

〔記者邱奕統／桃園報導〕新北市久揚興業公司計畫在八德區大安里設置瀝青廠，昨天在里集會所舉辦里民說明會時，上百名里民、民意代表到場抗議，說明會因此中斷。久揚公司董事長藍隆寬表示，瀝青廠使用天然氣，不會造成空氣污染，會持續加強與居民溝通；市府經濟發展局表示，根本還沒允許業者動工，不解辦理說明會的意義，日後會嚴加把關。

上百居民抗議 說明會被迫中斷

昨天上百名里民到里集會所前拉著「反對瀝青廠設置在大安里」、「瀝青致癌我不愛」等白布條抗議，市議員呂林小鳳、劉茂群、蔡永芳、呂淑真等人均到場聲援，說明會砲聲隆隆，藍隆寬正準備說明，就被里民怒吼「滾回你家蓋」、「要蓋回新北蓋」等聲浪打斷。

里民指出，先前根本不知道當地要蓋瀝青廠，且瀝青廠預定地一公里內有八德幼兒園和埤塘生態公園，瀝青燃燒過程會產生致癌氣體，還會刺激皮膚，對健康影響很大，他們誓死反對到底。

呂林小鳳表示，瀝青廠二五○公尺範圍內不只一戶，且同意書也是騙來的，久揚當初找該名不識字老婦簽下同意書，沒說明是要蓋瀝青廠，因此通過經發局核准，已觸及「使公務人員登載不實罪」，呼籲市府嚴查。她說，市長鄭文燦曾對她承諾，不會讓瀝青廠蓋在八德幼兒園和埤塘生態公園附近。

經發局對此表示，瀝青廠興辦計畫於一○五年三月經過經濟部核准，期限二年，必要時可展延二年，經發局一定會從嚴把關，其中異味濃度須從二千PPM降到一千PPM的標準，公司內部參數與污染源也必須與市府環保局連線，完成這些環保規定後，才會核發設置許可，在設置完成後，廠內相關設備也要經過查核符合上述標準才會核發操作許可，這兩點目前久揚都尚未達成，因此尚未同意瀝青廠動工。

經發局說，重新會勘瀝青廠周邊二五○公尺內是否還有一○五年三月前即已居住的居民，若有將重新評估，久揚也必須取得居民的同意。

藍隆寬表示，公司並未找不識字的老婦簽同意書，蓋廠計畫都符合規定，並經市府核定，要蓋的是瀝青拌合廠，主要生產道路柏油，瀝青原料直接向中油購買，不會有煉製過程，且傳統熱拌瀝青廠因為使用成本低的重油當燃料，製程中會產生硫氧化物等污染物，造成空氣污染，久揚採日本先進的天然氣燃燒技術，是全國少見的天然氣環保瀝青廠，不會有這些問題，會再與民眾溝通。