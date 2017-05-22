〈中部〉挖路不知瓦斯管滲漏 引氣爆1傷

2017-05-22

〔記者許國楨／台中報導〕中區昨天進行挖路工程，疑因老舊瓦斯管微量滲漏，現場工班難以察覺，導致切割鋼筋時引燃蓄積的瓦斯引發火勢，火舌瞬間竄升近二樓高，驚悚場景嚇壞許多當時正在逛街的民眾，同時間一名工人首當其衝臉部被灼傷送醫急救，這也是台中市近月餘來的第三起，發生頻率之高令人咋舌。

昨天下午，水利局委外承包的營造公司在中區繼光街、光復路口進行雨水下水道工程時，工人發現施工區域廿公分深設有鐵條固定，因此使用乙炔進行切割鐵條作業以利清空施工路線。

未料疑因老舊瓦斯管微量滲漏，現場工班難以察覺，導致切割鋼筋時引燃蓄積的瓦斯引發火勢，火舌直竄約五米高，同時造成一名工人臉部二度灼傷送醫急救，所幸無生命危險。

消防局獲報出動人車趕往搶救，消防車馳抵時，現場火勢雖已由施工單位開挖土機回填撲滅，但消防人員不敢大意，立即由兩旁部署兩組炮塔水線，用水柱壓制可能再竄出的火勢，並降低周圍溫度警戒，同時瓦斯公司人員也到場處理止漏，防止天然氣持續洩漏。

只是上月十八日、廿九日在西屯區的寧夏東一街、上安路段，也接連傳出兩起工人挖路施工時，不慎挖斷瓦斯管線引發火勢，共造成四起，發生頻率之高被外界批評工人宛如「蒙眼」施工釀災，災害原因正由消防等相關單位調查中。