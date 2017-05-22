〈中部〉擠進一中、中女 至少2至3科A++
2017-05-22
〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考結束，中投區備受關切的台中一中與台中女中，粗估要錄取免試入學，除須過五科均達Ａ的門檻外，會考五科至少要有二科到三科是Ａ＋＋，會考成績總點數以九十五點以上較保險。
成績總點數95點較保險
國中會考落幕，成績單訂六月九日公布，考生接續須參加免試入學升學，有教師建議考生，可利用近日多方了解自己的興趣、性向所在，供填志願時參考。
會考成績6月9日公布
台中一中今年免試錄取八九六人，台中女中錄取七百人，台中一中教務主任黃偉立與台中女中教務主任陳元泰昨均指出，今年各科難易度跟去年不相上下，錄取標準應跟去年差不多。
包括一中與女中均預估今年免試錄取標準包括考生第一關須五科均達五Ａ以上，五科中至少須有二科到三科Ａ＋＋，會考成績總點數至少九十五點以上較保險（會考成績總點數最高一一一點）。
台中市十二年國教輔導團種子教師、忠明高中學務主任陳建銘指出，考生可利用成績出爐前的時間多方了解自己的興趣所在，選填志願時依志趣及學校與住家交通距離等因素，考量志願序排列。
超額比序方式和去年相同
陳建銘說，中投區免試超額比序方式和去年相同，免試入學志願數共五十個，前十個志願序的積分都相同，建議考生選填志願時，前五個志願序可以大膽填「夢幻志願」，六到十的志願序參考去年錄取狀況填「務實志願」，第十一個志願序之後填「安全型的志願」。
陳建銘說，以前有不少考生志願未填滿，結果「大意失荊州」，因免試後未必有學校辦特招，或剩下的缺額未必符合考生期待，提醒考生志願最好填滿。
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擠進一中、中女 至少2至3科A++
國中會考結束，中投區備受關切的台中一中與台中女中，粗估要錄取免試入學，除須過五科均達Ａ的門檻外，會考五科至少要有二科到三科是Ａ＋＋，會考成績總點數以九十五點以上較保險。成績總點數95點較保險國中會考落…
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