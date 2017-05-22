〈中部〉公民參與式預算 草屯選出六提案

2017-05-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮加老里和南埔里，是全縣唯二被中央選為試辦公民參與式預算計畫村里，歷經多月的研習、提案、審查，兩里各提八案，廿、廿一日各舉行投票，票選出三案，鎮公所允諾全力協助建設或推動。

打出「咱們社區未來，由大家來決定」口號，試辦公民參與式預算提案的草屯鎮加老里和南埔里，由暨大教授協助地方進行研習，學習自己提案寫計畫，爭取地方認同，並由政府編列或爭取預算來實行。

兩里都提出十多個人文和規劃案，經初步票選各選出八案，前、昨兩天分別在加老和南埔里兩里投票，社區居民投票堪稱踴躍，最後得票最高的前三名計畫提案，將請草屯鎮公所協助地方完成。

草屯鎮公所表示，兩里的計畫提案人或小組都很用心，努力以海報讓居民了解該畫的重要性，像加老里的田厝仔百年芒果樹的保存計畫，民眾筆繪芒果樹再配上文字，以簡單圖文告訴大家該計畫如何做。

該計畫最後也名列前三名，另兩個入選提案是加長宮前廁所改善和志工訓練課程，至於南埔里則是陳府將軍廟前驛站設置、活動中心開心農場生態池營造，及口袋公園老人體適能設施。

草屯鎮長洪國浩表示，這種由民眾參與式預算計畫，讓居民參與公共事務，而加老和南埔里的民眾很投入，選出的三案計畫，需要建設經費的，公所會努力爭取中央相關部會的經費，經費較少的就由公所編預算來建設。