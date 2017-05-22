〈中部〉公民參與式預算 草屯選出六提案
2017-05-22
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮加老里和南埔里，是全縣唯二被中央選為試辦公民參與式預算計畫村里，歷經多月的研習、提案、審查，兩里各提八案，廿、廿一日各舉行投票，票選出三案，鎮公所允諾全力協助建設或推動。
打出「咱們社區未來，由大家來決定」口號，試辦公民參與式預算提案的草屯鎮加老里和南埔里，由暨大教授協助地方進行研習，學習自己提案寫計畫，爭取地方認同，並由政府編列或爭取預算來實行。
兩里都提出十多個人文和規劃案，經初步票選各選出八案，前、昨兩天分別在加老和南埔里兩里投票，社區居民投票堪稱踴躍，最後得票最高的前三名計畫提案，將請草屯鎮公所協助地方完成。
草屯鎮公所表示，兩里的計畫提案人或小組都很用心，努力以海報讓居民了解該畫的重要性，像加老里的田厝仔百年芒果樹的保存計畫，民眾筆繪芒果樹再配上文字，以簡單圖文告訴大家該計畫如何做。
該計畫最後也名列前三名，另兩個入選提案是加長宮前廁所改善和志工訓練課程，至於南埔里則是陳府將軍廟前驛站設置、活動中心開心農場生態池營造，及口袋公園老人體適能設施。
草屯鎮長洪國浩表示，這種由民眾參與式預算計畫，讓居民參與公共事務，而加老和南埔里的民眾很投入，選出的三案計畫，需要建設經費的，公所會努力爭取中央相關部會的經費，經費較少的就由公所編預算來建設。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
擠進一中、中女 至少2至3科A++
國中會考結束，中投區備受關切的台中一中與台中女中，粗估要錄取免試入學，除須過五科均達Ａ的門檻外，會考五科至少要有二科到三科是Ａ＋＋，會考成績總點數以九十五點以上較保險。成績總點數95點較保險國中會考落…
網友回應
熱門新聞
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- WHO出差費1年60億 遠高於公衛支出
- 基本、圖表、跨領域 國中會考命題3大趨勢
- 防銀樓洗賄 買賣金條須登記
- 關貓砂屋養 狠母獸男虐殺分屍女嬰各判20年
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 牽制中國 美日軍艦越南會合
- 企業喊缺人 卻不愛新鮮人
- 〈幸福商談室〉愛的承諾 追討成債
- 顧客寄賣甩棍 二手店老闆遭送辦
- 各縣市PM2.5空污排名 網民：金門連江最倒楣...
- 印度女登山家 5天2度登聖母峰
- 〈旅遊的滋味〉巴斯讓人如飲醇醪
- 參與WHA 陳時中籲國際施壓中國
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 綠衫軍再加個慘 矮湯本季收工
- 〈國際現場〉卡尼明年將出任Fed主席？
- 自由廣場》「台灣國民黨」元年
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 自組鋰電池爆炸 燒掉一個家
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 謝金晶po牽手照 盼豬爸入夢抱抱
- 紀州庵百周年慶 作家私房菜搏感情
- 美衛生部長訪台有譜 普萊斯願慎重考慮
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 中職第1人 洪總700勝
- 競駛已涉刑法 只能告發1次
- 共諜案效應 軍方更換公發手機門號
- WHA明開幕 台灣身份換旁聽證恐生波
- 中京電視普利司通女子公開賽》一度追平 盧曉晴屈居第2
- 《謠言終結站》榴槤、牛奶一起下肚 不會中毒
- 安倍想修憲 首度提出要自民黨年內提案
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 北韓又射飛彈 安理會將開緊急會議
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 江湖上傳瞞傷 田中又被打爆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉公民參與式預算 草屯選出六提案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分