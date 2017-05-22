〈中部〉芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體
2017-05-22
〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣芳苑鄉沿海生態豐富，日前有民眾在潮間帶上，發現一隻死去的海魚身上正被一隻不知名生物啃噬，這隻類似甲蟲的生物外殼半透明，還有七對腳不斷蠕動，令人看了頭皮發麻，以為是異形出現。西海岸生態導覽員施喜指出，這個外殼半透明生物叫「尖甲水虱」，以吸食魚體維生。
芳苑海牛達人魏清水，日前帶領來自北部的遊客深入潮間帶體驗生態，在退潮的潮間帶中，發現一尾死去的成仔丁（泰來海鯰）身上有一隻約拇指頭大的半透明生物，在魚屍上不斷蠕動吸食，甚至還流出血，不少人看到這一幕頭皮發麻說「好噁，這是異形嗎？」
魏清水表示，這是魚蝨，就像動物身上的寄生蟲，並把它抓起放在手上拍照記錄。魏清水說，雖然在漁村長大，可是也是第一次親眼目睹魚蝨吃魚的畫面，魚蝨比想像中來得大，看到這些食物鏈底層的生物，是很難得的生態體驗。
施喜說，這魚蝨學名叫尖甲水虱，是一種寄生在魚鱗上的節肢動物，身長可至二點五公分，以吸食魚血、體液維生，在台灣西海岸屬常見生物。
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