| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體

2017-05-22

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣芳苑鄉沿海生態豐富，日前有民眾在潮間帶上，發現一隻死去的海魚身上正被一隻不知名生物啃噬，這隻類似甲蟲的生物外殼半透明，還有七對腳不斷蠕動，令人看了頭皮發麻，以為是異形出現。西海岸生態導覽員施喜指出，這個外殼半透明生物叫「尖甲水虱」，以吸食魚體維生。

芳苑海牛達人魏清水，日前帶領來自北部的遊客深入潮間帶體驗生態，在退潮的潮間帶中，發現一尾死去的成仔丁（泰來海鯰）身上有一隻約拇指頭大的半透明生物，在魚屍上不斷蠕動吸食，甚至還流出血，不少人看到這一幕頭皮發麻說「好噁，這是異形嗎？」

魏清水表示，這是魚蝨，就像動物身上的寄生蟲，並把它抓起放在手上拍照記錄。魏清水說，雖然在漁村長大，可是也是第一次親眼目睹魚蝨吃魚的畫面，魚蝨比想像中來得大，看到這些食物鏈底層的生物，是很難得的生態體驗。

施喜說，這魚蝨學名叫尖甲水虱，是一種寄生在魚鱗上的節肢動物，身長可至二點五公分，以吸食魚血、體液維生，在台灣西海岸屬常見生物。

廣告
  • 尖甲水虱體長約2.5公分，身體呈現半透明，是有7對腳的節肢動物。（記者陳冠備翻攝）

    尖甲水虱體長約2.5公分，身體呈現半透明，是有7對腳的節肢動物。（記者陳冠備翻攝）

  • 尖甲水虱是魚類的寄生蟲，以吸食魚血、體液維生。（記者陳冠備翻攝）

    尖甲水虱是魚類的寄生蟲，以吸食魚血、體液維生。（記者陳冠備翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
擠進一中、中女 至少2至3科A++

國中會考結束，中投區備受關切的台中一中與台中女中，粗估要錄取免試入學，除須過五科均達Ａ的門檻外，會考五科至少要有二科到三科是Ａ＋＋，會考成績總點數以九十五點以上較保險。成績總點數95點較保險國中會考落…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥煎鱈魚
涼拌菜✧紅油小黃瓜
好下飯！泰式椒麻雞
挑新鮮絲瓜看體型！
轉寄

標題：〈中部〉芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月22日‧星期一‧丁酉年四月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.