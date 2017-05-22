〈中部〉連發32年獎學金 里長黃文秋有愛

2017-05-22

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕連續三十二年頒發獎學金，彰化縣鹿港鎮洛津里長黃文秋好有愛心！

黃文秋說，母親從小就教他「有能力時要去幫助別人」，他當了里長第三年，母親就因為生病去世，他非常懷念母親，所以就用母親之名來頒發獎學金，只要是洛津里的學子，不論是從國小到大專院校，成績優秀的，全都可以領到獎學金，迄今約有六百多人領到獎學金。

「三十二年來發獎學金，大約發了一百二十萬元！」黃文秋說，由於獎學金只有成績門檻，沒有名額限制，以前最多曾經一次發給三十多人，這幾年來，因為少子化，所以人數一直溜滑梯，今年只有十七人獲獎。

「里長伯」黃文秋以母為名的獎學金，都設有學業與操行分數的標準，獎學金從國小一千元起跳，大學是二千元，未來仍會持續發獎學金，鼓勵下一代認真求學。